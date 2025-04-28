Райнер Сакс Новый игрок в войне: КНДР и маневры Москвы на дипломатическом фронте

Лидер КНДР официально подтвердил, что подразделения северокорейской армии были направлены для участия в боевых действиях на стороне России против Украины в соответствии с недавно заключённым соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами. Официальное признание со стороны Северной Кореи несколько меняет характер переговорного процесса, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Россия нашла для себя новый инструмент, с помощью которого пытается усложнить переговорный процесс по Украине. «Корейский» фактор всплыл на поверхность именно в тот момент, когда в американских СМИ появились сообщения о планах президента Трампа начать новые прямые переговоры с КНДР по вопросу её ядерной программы. Таким образом, Россия стремится вынудить США к более широкому диалогу, чтобы увязать переговоры по Украине с другими глобальными темами.
Пресс-секретарь администрации президента России уточнил позицию Москвы относительно переговоров по Украине. В СМИ сложилось впечатление, будто Россия готова вести переговоры без предварительных условий. Поэтому вчера для прессы вновь в несколько расплывчатой формулировке было подчеркнуто, что между позициями России и США много совпадений. Этим Россия хочет подчеркнуть, что США, по крайней мере частично, учитывают российские условия.
В то же время представитель Кремля отметил, что работа над этим продолжается, и никаких определённых договорённостей пока не достигнуто. Представители российского правительства пока не готовы брать на себя обязательства, которые могли бы создать впечатление о почти достигнутой договорённости с США.
Чтобы не выглядеть в СМИ излишне уступчивыми, российский министр иностранных дел публично заявил, что Запорожская АЭС не будет возвращена под контроль Украины. Однако эту позицию при необходимости можно быстро изменить. Кроме того, министр заявил, что Россия согласится на перемирие только в случае прекращения поставок оружия Украине. И это заявление главным образом адресовано американцам и европейцам, чтобы удержать их от дальнейших шагов.
Госсекретарь США считает, что наступающая неделя будет критически важной для достижения мира, и по её итогам Вашингтон определит свою дальнейшую стратегию. Он также отметил, что говорить о введении новых санкций против России пока рано. Таким образом, США продолжают оказывать давление с целью как можно быстрее добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией.
На фоне всех этих небольших сдвигов важно, что в последние дни информации о содержании ключевых переговоров просочилось очень мало – и это дает надежду на то, что процесс по заключению перемирия всё же может быть запущен.
Взрывы на территории Украины и России
Российская армия продолжает обстрелы прифронтовых украинских населённых пунктов с применением управляемых авиабомб, дронов и ракет. Каждый день к числу жертв среди мирного населения добавляются новые случаи.
Минувшей ночью украинские дроны атаковали завод электронной техники в Брянске (областной центр у границы с Украиной). Этот объект уже становился целью атак ранее. Было слышно несколько мощных взрывов, однако точная информация о последствиях удара пока не поступала.
Ситуация на фронте
Вчера общее количество наступлений российской армией по всей линии фронта, сократилось, однако в целом их темп за последние два месяца остаётся прежним.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород российская армия продолжила активные атаки, однако ситуация осталась без изменений. Командование украинских войск опубликовало ряд визуальных подтверждений того, что их подразделения продолжают вести бои на российской территории.
На Харьковском направлении вчера возобновились атаки российских подразделений, которые, впрочем, вновь не дали результатов.
На Купянском направлении интенсивность атак не возросла. Российское командование продолжает перебрасывать резервы для поддержки наступления в районе Лимана. Украинская армия проводила контратаки, но в целом ситуация остаётся стабильной. В направлении Северска шли менее интенсивные позиционные бои.
В районе Бахмута растёт интенсивность российский атак в окрестностях Часова Яра, но пока без успеха. В районе Торецка активность российских подразделений наоборот снизилась, здесь ситуация остаётся прежней.
На Покровском направлении число атак, предпринятых российскими подразделениями, вчера сократилось на треть, однако этот участок по-прежнему остаётся самым приоритетным для российского командования. Есть сообщения о незначительном продвижении россиян в одной из точек, однако их достоверность пока не подтверждена. К юго-западу от Донецка интенсивность атак также снизилась, изменений нет.
На южном фронте российские силы ограничивались действиями авиации и артиллерии. В районе островов на Днепре была пресечена попытка высадки небольшой группы российских десантников.