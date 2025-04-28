Райнер Сакс Новый игрок в войне: КНДР и маневры Москвы на дипломатическом фронте

Россия нашла для себя новый инструмент, с помощью которого пытается усложнить переговорный процесс по Украине. «Корейский» фактор всплыл на поверхность именно в тот момент, когда в американских СМИ появились сообщения о планах президента Трампа начать новые прямые переговоры с КНДР по вопросу её ядерной программы. Таким образом, Россия стремится вынудить США к более широкому диалогу, чтобы увязать переговоры по Украине с другими глобальными темами.

Пресс-секретарь администрации президента России уточнил позицию Москвы относительно переговоров по Украине. В СМИ сложилось впечатление, будто Россия готова вести переговоры без предварительных условий. Поэтому вчера для прессы вновь в несколько расплывчатой формулировке было подчеркнуто, что между позициями России и США много совпадений. Этим Россия хочет подчеркнуть, что США, по крайней мере частично, учитывают российские условия.

В то же время представитель Кремля отметил, что работа над этим продолжается, и никаких определённых договорённостей пока не достигнуто. Представители российского правительства пока не готовы брать на себя обязательства, которые могли бы создать впечатление о почти достигнутой договорённости с США.