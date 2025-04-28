В результате потепления климата в Эстонии появилось много новых видов насекомых, но это не самое опасное изменение

Когда 29 января мы с фотографом приехали в деревню Ведра, под старым кленом уже стояла большая пластиковая бутыль. Собирать кленовый сок в январе - неслыханное дело. Лиллеокс сказал, что сокодвижение уже идет на убыль. Сок тек еще несколько дней, но по мере того как ночи становились холоднее, его поток постепенно ослабевал.