Пн, 28.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В результате потепления климата в Эстонии появилось много новых видов насекомых, но это не самое опасное изменение

Перевод: Ева Ойжинская
В Ляэнемаа Лаури Лиллеокс в январе этого года собрал сок с клена возрастом от 150 до 200 лет.
В Ляэнемаа Лаури Лиллеокс в январе этого года собрал сок с клена возрастом от 150 до 200 лет. Фото: Eero Vabamägi

В январе рыбак и предприниматель Лаури Лиллеокс, живущий в деревне Ведра в Ляэнемаа, сообщил, что у него можно купить кленовый сок. Это явный признак того, что весна стала наступать раньше.

Когда 29 января мы с фотографом приехали в деревню Ведра, под старым кленом уже стояла большая пластиковая бутыль. Собирать кленовый сок в январе - неслыханное дело. Лиллеокс сказал, что сокодвижение уже идет на убыль. Сок тек еще несколько дней, но по мере того как ночи становились холоднее, его поток постепенно ослабевал.

Никогда раньше Лаури не начинал собирать сок с деревьев так рано. В феврале случалось, но не в январе.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх