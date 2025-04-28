Крах литовской криптокомпании: инвесторы потеряли миллионы, основатели отдыхают на роскошных виллах

BNK стартовала в 2017 году как амбициозный проект, целью которого было предоставление банковских услуг, адаптированных к эпохе блокчейна. Компания провела одну из крупнейших в Европе кампаний ICO (первичное размещение токенов), собрав более 100 миллионов евро.