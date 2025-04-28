Пн, 28.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Крах литовской криптокомпании: инвесторы потеряли миллионы, основатели отдыхают на роскошных виллах

Монако. Фото несет иллюстративный характер.
Монако. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Ty DG / Pexels

Платформа Bankera (BNK), созданная семь лет назад в Литве, привлекла огромное количество инвестиций от граждан разных стран. Однако стоимость вложений быстро упала, а владельцы компании приобрели элитную недвижимость в Монако, сообщает литовское издание 15min.

BNK стартовала в 2017 году как амбициозный проект, целью которого было предоставление банковских услуг, адаптированных к эпохе блокчейна. Компания провела одну из крупнейших в Европе кампаний ICO (первичное размещение токенов), собрав более 100 миллионов евро.

BNK предлагала инвесторам токены, которые можно было обменять на деньги. Платформу рекламировали как революционную, позволяющую покупать и хранить большинство крупных криптовалют.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх