Золотое предместье Таллинна: уникальное сочетание природной красоты и развитой инфраструктуры

Таллинн окружают волости, которые формируют так называемое золотое кольцо. Например, столица волости Харку - Табасалу, один из таких золотых пригородов, где сочетается много прекрасного: богатая природа, высокий уровень жизни, современные школы и спортивные комплексы, а также природные сокровища, которым сотни миллионов лет.
Многие жители Таллинна приезжают в Табасалу как раз чтобы отдохнуть на природе, которая тут уникальна и при этом доступна для каждого.
Табасалу встречает въезжающих в него со стороны Таллинна высоким подъемом, который служит естественной границей между городом и поселком. Это часть Северо-эстонского глинта, но не здесь его можно увидеть во всей красе.
Гости поселка обычно приезжают в Табасалу, чтобы погулять по туристической тропе в местном природном парке, которая проходит практически по краю клифа Раннамыйза, высота которого может достигать до 40 метров. Это не самый высокий уступ в Эстонии, но от этого он не выглядит менее эпически. Многие, чтобы увидеть такие виды, едут в Палдиски или Онтика. Но прямо здесь, всего в примерно часе езды на велосипеде от Таллинна, есть этот удивительный природный уголок.
Клиф - это динамичное образование, и да, сейчас будет минутка геологии. Природа клифа заключается в том, что это - отвесный обрыв, постоянно подмываемый морем. Нижние слои породы состоят из кембрийского песчаника, который слишком мягок, чтобы противостоять волнам Финского залива.
Из-за подмывания, известняк, который несколько плотнее песчаника, теряет опору и падает вниз, образуя характерные обвалы. В геологии этот процесс называется абразия, то есть медленное разрушение волнами и прибоем скальных пород в береговой зоне.
На берегу можно также повстречать небольшие гранитные валуны. Морские камни добавляют особый колорит здешнему пейзажу. То они возвышаются над водной гладью поодиночке, то выстроены в целую гряду. Они бывают самых разных размеров, но общее у них одно - все они не отсюда. Гранитные валуны принес ледник более 12 000 лет назад.
Такие удивительные природные богатства доступны сегодня всем желающим. Походная тропа в Табасалу - одна из самых красивых в окрестностях Таллинна. Она пролегает по ландшафтному заповеднику Раннамыйза, вдоль всего морского берега.
Можно пройти как по вершине клифа, так и спуститься по каменным ступеням к его подножью, пройти весь путь там, а затем снова подняться на него по металлической лестнице. Вдоль тропы установлено множество информационных стендов, которые подробно знакомят с природными ценностями, характерными для данной местности, а также с видами животных и растений, встречающимися здесь. К сожалению, место это часто появляется в сводках новостей, поскольку нередко люди по неосторожности падают с вершины обрыва на голые скалы внизу, так что не забывайте про осторожность, находясь здесь.
Если пройти дальше на север, можно выйти к деревне Раннамыйза. Название буквально означает «береговая мыза», и действительно - когда-то она тут была. Впервые упоминалась аж во второй половине XIV века, под немецким названием Страндхоф, но к сегодняшнему дню только название этой мызы и сохранилось.
Зато по-настоящему сохранилась церковь, которую вы можете видеть, проезжая по Клоога-мантеэ. Церковь была построена в 1901 году в неоготическом стиле и сегодня используется лютеранским приходом Раннамыйза. Готические арочные окна, тонкие башенки на фасаде, миниатюрный колокол - все это создает ощущение уюта и покоя.
Местные называют ее просто - metsakirik, то есть «лесная церковь», и в самом деле - она стоит среди небольшого леса, высокие сосны которого произрастают на земле местного кладбища. И церковь, и кладбище выстроены как единое целое. Территория благоустроена, рядом стоит современное здание проведения церемоний. В 2000 году церковь Раннамыйза и прилегающее кладбище выиграли конкурс на самое благоустроенное место в волости Харку. Это многое рассказывает об отношении местных к этому месту.
Начиная с XVIII столетия Раннамыйза известно как место отдыха, а в XIX веке в ближайшем к мызе сосняке построили первые летние дачи. Строительство дач особенно ускорилось в 1950-х годах, поэтому лишь вопросом времени было появление здесь каких нибудь услуг, и так в 1967 году в Раннамыйза появилось уникальное кафе «Мерепийга».
Здание кафе, спроектированное Вольдемаром Херкелем, сочетало в себе модернистскую архитектуру и национальные традиции, став одним из самых популярных мест для посещения в то время. Это было время оттепели в архитектуре, которую проводила официальная власть, чей основной курс в культурной политике предусматривал социалистическую по содержанию и национальную по форме культуру.
Здание кафе оказало влияние на романтическую архитектуру отдыха, которая стала популярной в последующие годы, что было особенно заметно при строительстве кемпингов и летних домиков в последующие десятилетия. К сожалению, в октябре 1992 года кафе «Мерепийга» было уничтожено пожаром и вскоре на его месте начали строить новое кафе, уже своим видом больше похожее на салун из американских вестернов, но достроить и открыть здесь что-либо в итоге у инициаторов проекта не хватило денег.
Чуть севернее Раннамыйза начинается деревня Ильманду, которая на всю Эстонию прославилась своими помпезными и неряшливыми с архитектурной точки зрения особняками. Сначала построили дорогу, а потом появились и предприниматели, желающие обосноваться здесь.
В 90-е начали возводиться первые дома и новые жители не отказывали себе в масштабах, поэтому на одном небольшом клочке земли появились очень нехарактерные для Эстонии жилые дома, похожие на праздничные торты. В первые годы существования деревни один бизнесмен даже купил четыре участка земли и построил на них четыре совершенно одинаковые дома.
Позднее в деревне были построены и другие помпезные здания, одно ошеломительнее другого. Сюда переезжали те, кто быстро разбогател, но не всегда знал, что делать с этим богатством. Самый большой дом - площадью 1500 квадратных метров, и с участком в 5000 квадратов, с башенкой, которая как маяк видна за километры от дома. Не дом, а самый настоящий дворец, правда, лишенный всяческого чувства стиля.
В 1998 году президент Эстонии Леннарт Мери окрестил это место Lollidemaa, то есть земля дураков, отметив, что за всю историю Эстонии не было такого обилия безвкусицы, как в этой деревне дураков. С тех пор это прозвище прижилось, да и местные тоже относятся к месту с иронией.
А что же у нас в самом Табасалу? Здесь проживает всего около 4000 человек, и Табасалу в целом можно назвать типичным автомобильным пригородом. Из Таллинна сюда пока что ходят только уездные автобусы, но мэрия Таллинна обещает продлить маршрут номер 25 до Гимназии Табасалу, которая сегодня является еще одним примером современного подхода к созданию учебной среды для учащихся, оформленной в новаторскую архитектурную форму.
В 2021 году в Табасалу была открыта новая государственная гимназия, которая стала частью развивающегося образовательного центра, включающего также основную и начальную школы, причем последняя сегодня также находится в новом здании по соседству. Автором архитектурного решения этого комплекса является член Союза архитекторов Эстонии Андро Мянд, который сегодня занимает должность главного архитектора Таллинна.
Здание гимназии как будто бы выстроено из сосновых стволов. Это не привычная «заборная» школа, а часть открытого общественного пространства, которое дополняет собой облик поселка. И, как и любая подобная школа в Эстонии, она никакая не элитная, а просто качественная, в ней может учиться каждый ребенок, решивший дойти до гимназической ступени.
Гимназия предлагает гибкую учебную программу с разнообразными элективными курсами, разработанными в сотрудничестве с университетами и профессиональными учреждениями, что позволяет учащимся выбирать направления обучения в соответствии со своими интересами и целями, помогая пробовать разные направления до поступления в вуз.
Табасалу представляет собой уникальное сочетание природной красоты и развитой инфраструктуры. Здесь можно найти современные жилые кварталы, школы и спортивные комплексы, а также насладиться природными достопримечательностями, такими как обрывы и лесные тропы. Это делает Табасалу привлекательным местом для проживания обеспеченного среднего класса, особенно для тех, кто ценит близость к природе и удобство городской инфраструктуры.