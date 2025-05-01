Золотое предместье Таллинна: уникальное сочетание природной красоты и развитой инфраструктуры

Вид на Таллинн с края обрыва. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Такие удивительные природные богатства доступны сегодня всем желающим. Походная тропа в Табасалу - одна из самых красивых в окрестностях Таллинна. Она пролегает по ландшафтному заповеднику Раннамыйза, вдоль всего морского берега.

Можно пройти как по вершине клифа, так и спуститься по каменным ступеням к его подножью, пройти весь путь там, а затем снова подняться на него по металлической лестнице. Вдоль тропы установлено множество информационных стендов, которые подробно знакомят с природными ценностями, характерными для данной местности, а также с видами животных и растений, встречающимися здесь. К сожалению, место это часто появляется в сводках новостей, поскольку нередко люди по неосторожности падают с вершины обрыва на голые скалы внизу, так что не забывайте про осторожность, находясь здесь.

Церковь Раннамыйза. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Если пройти дальше на север, можно выйти к деревне Раннамыйза. Название буквально означает «береговая мыза», и действительно - когда-то она тут была. Впервые упоминалась аж во второй половине XIV века, под немецким названием Страндхоф, но к сегодняшнему дню только название этой мызы и сохранилось.

Зато по-настоящему сохранилась церковь, которую вы можете видеть, проезжая по Клоога-мантеэ. Церковь была построена в 1901 году в неоготическом стиле и сегодня используется лютеранским приходом Раннамыйза. Готические арочные окна, тонкие башенки на фасаде, миниатюрный колокол - все это создает ощущение уюта и покоя.