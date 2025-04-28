Департамент транспорта: частота сбоев в GPS-оборудовании на самолетах увеличилась

В первом квартале этого года в Департаментом транспорта было зарегистрировано 318 авиационных инцидентов, что на 232 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Большинство инцидентов, а именно 232, были случаями с непосредственным влиянием на безопасность, которые не являлись авиационным происшествием, серьезным авиационным инцидентом или авиационным инцидентом, но в определенных обстоятельствах могли бы ими стать.
«Позитивным моментом является сохранение высокого уровня уведомлений о случаях, что значительно способствует улучшению безопасности», - сказала руководитель отдела безопасности и системы управления авиационного сервиса Департамента транспорта Маргит Маркус Моосен.
В первом квартале было зафиксировано наибольшее количество уведомлений о сбоях в работе GPS - 91 случай. В прошлом году в первом квартале Департамент транспорта получил 76 уведомлений о GPS-сбоях.
Из сводки по авиационной безопасности Департамента транспорта за первый квартал также видно, что количество рейсов эстонских авиакомпаний значительно сократилось по сравнению с первым кварталом 2024 года: с 19 842 рейсов до 13 434. Также количество регулярных и нерегулярных коммерческих рейсов и летных часов на этом уровне оказалось ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.