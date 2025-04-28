Департамент транспорта: частота сбоев в GPS-оборудовании на самолетах увеличилась

Большинство инцидентов, а именно 232, были случаями с непосредственным влиянием на безопасность, которые не являлись авиационным происшествием, серьезным авиационным инцидентом или авиационным инцидентом, но в определенных обстоятельствах могли бы ими стать.

«Позитивным моментом является сохранение высокого уровня уведомлений о случаях, что значительно способствует улучшению безопасности», - сказала руководитель отдела безопасности и системы управления авиационного сервиса Департамента транспорта Маргит Маркус Моосен.

В первом квартале было зафиксировано наибольшее количество уведомлений о сбоях в работе GPS - 91 случай. В прошлом году в первом квартале Департамент транспорта получил 76 уведомлений о GPS-сбоях.