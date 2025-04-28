Prisma сократила пятую часть вспомогательного персонала

«Мы уже внедрили различные меры экономии, и сокращение персонала не было решением, принятым необдуманно», - заявил председатель правления Prisma Peremarket Илкка Алароту.

Сокращение коснулось вспомогательного подразделения Prisma Peremarket, где работало около ста человек, сотрудников магазинов сокращения не затронули.

Алароту пояснил, что экономика Эстонии уже несколько лет находится в упадке, особенно в розничной торговле: «Чтобы по-прежнему предлагать клиентам низкие цены и хорошее обслуживание, мы повысили эффективность процессов и внедрили автоматизацию в нескольких сферах работы, что позволило сократить часть рабочих мест».