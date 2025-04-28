Юрген Лиги: в следующем году десятипроцентного роста зарплат точно не будет

О том, что зарплата учителей должна расти, ранее заявляла и министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»). Однако она же отмечала, что средств на повышение зарплаты на 10% нет.

«Наверное, действительно нет», - сказал Лиги. Министр финансов отметил, что экономический рост в нынешних условиях умеренный и скромный: «Хорошо, что он вообще есть, однако в следующем году десятпроцентного роста зарплат точно не будет».

Говоря о происходящем в США, Лиги подчеркнул, что самым серьезным последствием стало ослабление единства свободного мира. «В случае Эстонии меня даже раздражает выражение национальных интересов, которое активно эксплуатировали определенные партии. Зачем это подчеркивать? Все мы и так понимаем, что свое государство - самое близкое. Но наши национальные интересы будут действительно защищены тогда, когда мы сможем быть как можно ближе к союзникам - как в политическом, так и в экономическом плане», - сказал Лиги.

Ведущий Тимо Тарве спросил министра финансов, что удерживает его в эстонской политике уже более 30 лет: «Предполагаю, вам наверняка делали отличные предложения с хорошей зарплатой, но вы остались верны государству. Почему?»