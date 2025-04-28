Юрген Лиги: в следующем году десятипроцентного роста зарплат точно не будет

В передаче на радио Kuku министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) рассказал о своем политическом стаже и о том, что все эти годы удерживало его у власти. В беседе также затрагивались вопросы текущей политики и зарплат учителей.
О том, что зарплата учителей должна расти, ранее заявляла и министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»). Однако она же отмечала, что средств на повышение зарплаты на 10% нет.
«Наверное, действительно нет», - сказал Лиги. Министр финансов отметил, что экономический рост в нынешних условиях умеренный и скромный: «Хорошо, что он вообще есть, однако в следующем году десятпроцентного роста зарплат точно не будет».
Говоря о происходящем в США, Лиги подчеркнул, что самым серьезным последствием стало ослабление единства свободного мира. «В случае Эстонии меня даже раздражает выражение национальных интересов, которое активно эксплуатировали определенные партии. Зачем это подчеркивать? Все мы и так понимаем, что свое государство - самое близкое. Но наши национальные интересы будут действительно защищены тогда, когда мы сможем быть как можно ближе к союзникам - как в политическом, так и в экономическом плане», - сказал Лиги.
Ведущий Тимо Тарве спросил министра финансов, что удерживает его в эстонской политике уже более 30 лет: «Предполагаю, вам наверняка делали отличные предложения с хорошей зарплатой, но вы остались верны государству. Почему?»
«Подобные предложения поступают не так уж и часто, - ответил Лиги, добавив, что на политиков, как правило, смотрят как на представителей очень специфической и довольно изношенной сферы. - Меня все же привлекает государство как нечто большое и близкое сердцу: по сравнению с большинством я знаю о нем больше. У меня больше опыта, чем у других - это видно по расчетам, по годам. И мне нравится заниматься чем-то большим и разнообразным. Это действительно очень разнообразная работа».