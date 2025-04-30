Людмила Смирнова на данный момент является исполняющей обязанности директора школы Паю. Она говорит, что на этот учебный год ее попросили выйти с пенсии, а в следующем году у школы появится новый директор - правда, пока неизвестно, кто именно.

Всего в школе Паю учатся 192 ученика, из них 154 имеют особые образовательные потребности. Фактически, это единственная школа в Нарве для детей с особыми потребностями. Школа также предоставляет услугу «дома ученика» - поддержку от социального департамента для детей, живущих не в городе, чтобы они могли посещать уроки.

«Поэтому переход на эстонский язык в нашей школе проходит не так быстро, ведь долгое время мы были сосредоточены именно на работе с детьми с особыми потребностями. Но сейчас сам переход стал приоритетом», - говорит Смирнова.

В этом году в школе на эстонский язык перешли три класса: два первых и один четвертый. Один первый класс учится по государственной программе, адаптированной для детей с особыми потребностями.

Второй первый класс - по упрощенной программе с немного сниженными требованиями: особенность этого класса в том, что в нем столько же взрослых, сколько детей, потому что к каждому ученику приставлено опорное лицо. Четвертый класс тоже учится по государственной программе. Все программы различаются по уровню сложности.