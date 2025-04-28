Автовладельцы все чаще откладывают обслуживание, что угрожает безопасности на дорогах

Как отметил руководитель по послепродажному обслуживанию Topauto Ристо Сейлер, этой весной особенно заметна тенденция, что на обслуживание или в ремонт автомобили привозят лишь тогда, когда их техническое состояние стало уже крайне плохим. Часто владельцы даже в таком случае не осознают, что детали их машин изношены, и отправляются в сервис, например, только перед плановым техосмотром.

Наибольшие проблемы возникают с тормозной системой. «Состояние тормозов человеку трудно оценить самостоятельно. Обычно смотрят на видимое состояние тормозных колодок и пытаются из экономии использовать их до полного износа, - объяснил Сейлер. - Но, на самом деле эффективность торможения начинает ухудшаться еще до полного износа колодок, и толщина их фрикционного материала не должна опускаться ниже 4–5 миллиметров».

Состояние же тормозных дисков невозможно оценить самостоятельно, только на основании внешнего осмотра. Этой весной в Topauto поступило множество автомобилей, у которых внешняя сторона тормозного диска выглядит прилично, тогда как внутренняя часть оказывается ржавой и деформированной. Поскольку тормозные колодки прижимаются к диску с обеих сторон, такая комбинация дисков и колодок уже не обеспечивает эффективного торможения.

Руководитель по послепродажному обслуживанию Topauto Ристо Сейлер показывает тормозной диск, внутренняя часть которого заржавела и деформировалась. Фото: Topauto