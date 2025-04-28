Автовладельцы все чаще откладывают обслуживание, что угрожает безопасности на дорогах

По данным статистики технического обслуживания компании Topauto, жители Эстонии откладывают обслуживание и ремонт автомобилей настолько долго, насколько возможно, что привело к ситуации, когда по дорогам страны потенциально передвигаются сотни транспортных средств в опасном для жизни техническом состоянии - как по незнанию владельцев, так и в результате их сознательных действий.
Как отметил руководитель по послепродажному обслуживанию Topauto Ристо Сейлер, этой весной особенно заметна тенденция, что на обслуживание или в ремонт автомобили привозят лишь тогда, когда их техническое состояние стало уже крайне плохим. Часто владельцы даже в таком случае не осознают, что детали их машин изношены, и отправляются в сервис, например, только перед плановым техосмотром.
Наибольшие проблемы возникают с тормозной системой. «Состояние тормозов человеку трудно оценить самостоятельно. Обычно смотрят на видимое состояние тормозных колодок и пытаются из экономии использовать их до полного износа, - объяснил Сейлер. - Но, на самом деле эффективность торможения начинает ухудшаться еще до полного износа колодок, и толщина их фрикционного материала не должна опускаться ниже 4–5 миллиметров».
Состояние же тормозных дисков невозможно оценить самостоятельно, только на основании внешнего осмотра. Этой весной в Topauto поступило множество автомобилей, у которых внешняя сторона тормозного диска выглядит прилично, тогда как внутренняя часть оказывается ржавой и деформированной. Поскольку тормозные колодки прижимаются к диску с обеих сторон, такая комбинация дисков и колодок уже не обеспечивает эффективного торможения.
На более новых автомобилях о необходимости замены тормозов сигнализируют специальные датчики, тогда как на старых моделях имеются механические индикаторы износа, которые при торможении начинают издавать скрипящий звук. О возможных проблемах с тормозами может также свидетельствовать вибрация педали тормоза или скольжение автомобиля при торможении.
«Эффективность тормозной системы снижается и тогда, когда колодки изнашиваются неравномерно, но и эту проблему владельцу сложно определить самостоятельно, так как требуется осмотр всех колодок на всех колесах в местах соприкосновения с дисками. Поэтому я настоятельно рекомендую всем автовладельцам регулярно осуществлять техническое обслуживание своих машин, поскольку лучше всего возможные неисправности определит профессиональный автомеханик», - подчеркнул Сейлер.
Отдельной проблемой весной становятся заклинившие тормоза у электромобилей. Поскольку при эксплуатации электромобиля торможение в основном осуществляется за счет двигателя, а тормоза активируются только при более резком замедлении, зимой из-за воздействия дорожной химии и пыли от асфальта подвижные части тормозной системы могут подвергнуться коррозии. В результате колодки могут заедать и не прижиматься к диску при торможении.
Кроме того, люди зачастую игнорируют проблемы, связанные с поврежденными сайлентблоками. Поскольку о необходимости их замены обычно сигнализируют стуки и шумы в подвеске, автомобили с проблемами ходовой части попадают в ремонт быстрее, чем машины с неисправными тормозами.
«Весной, так же как с тормозами и ходовой частью, не стоит откладывать и замену моторного масла. Качество масла ухудшается из-за влаги и продуктов сгорания топлива, особенно быстро влага накапливается в масле при коротких поездках, например, при движении по городу на короткие расстояния. Если качество масла падает, и масляная пленка между трущимися поверхностями становится хуже, это приводит к ускоренному износу двигателя», - пояснил Сейлер.