Выборы на горизонте: государство ищет исполнителя информационной кампании за сто тысяч евро

Департамент государственной инфосистемы (RIA) в сотрудничестве с Государственной службой по организации выборов ищет партнера для проведения тендера, который реализует информационную кампанию по вопросам выборов.
Как следует из документов реестра государственных закупок, целью информационной кампании является повышение осведомленности общественности о процессе электронного голосования и кибербезопасности в электронном голосовании. Также целью кампании является призыв к участию в выборах 2025 года.
Партии также готовы активно вложиться в предстоящие выборы. Все партии в Эстонии заявили, что будут уделять больше внимания социальным медиа при проведении кампании. Большинство партий намерены потратить на избирательную кампанию в этом году больше средств, чем на предыдущих местных выборах.
Партии также готовы значительно вложиться в предстоящие выборы. Все партии в Эстонии заявили, что будут уделять больше внимания социальным сетям при проведении кампании. Большинство партий планируют потратить на избирательную кампанию в этом году больше средств, чем на предыдущих местных выборах.
Неделя выборов в местные органы власти будет проходить с 13 по 19 октября. С 13 по 18 октября пройдет предварительное и электронное голосование. В день выборов, 19 октября, голосование будет проходить только на избирательных участках.
Ожидаемый размер тендера составляет сто тысяч евро.