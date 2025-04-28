Выборы на горизонте: государство ищет исполнителя информационной кампании за сто тысяч евро

Как следует из документов реестра государственных закупок, целью информационной кампании является повышение осведомленности общественности о процессе электронного голосования и кибербезопасности в электронном голосовании. Также целью кампании является призыв к участию в выборах 2025 года.

Партии также готовы активно вложиться в предстоящие выборы. Все партии в Эстонии заявили, что будут уделять больше внимания социальным медиа при проведении кампании. Большинство партий намерены потратить на избирательную кампанию в этом году больше средств, чем на предыдущих местных выборах.

Партии также готовы значительно вложиться в предстоящие выборы. Все партии в Эстонии заявили, что будут уделять больше внимания социальным сетям при проведении кампании. Большинство партий планируют потратить на избирательную кампанию в этом году больше средств, чем на предыдущих местных выборах.

Неделя выборов в местные органы власти будет проходить с 13 по 19 октября. С 13 по 18 октября пройдет предварительное и электронное голосование. В день выборов, 19 октября, голосование будет проходить только на избирательных участках.