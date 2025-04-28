«Войдите с помощью Smart-ID или ИД-карты»: житель Эстонии заподозрил, что отправителем письма являются мошенники

Мошенники ежедневно терроризируют жителей Эстонии: кто-то лишается своих накоплений, кто-то не верит в выдуманные истории и просто кладет трубку. Люди настолько запуганы, что зачастую не отвечают на звонки с незнакомых номеров или сразу же удаляют письма, поступившие с неизвестных адресов.
Так, в одной из местных групп сомнения вызвало электронное письмо, якобы отправленное Департаментом статистики. Адресата призывали принять участие в опросе. Для этого надо было войти в систему с использованием ИД-карты или Smart-ID. Вполне ожидаемо, что у людей возник вопрос: а не мошенники ли это?