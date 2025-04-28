За три дня 150 мигрантов попытались нелегально перейти латвийско-белорусскую границу

При поддержке латвийских пограничников подразделение QRF заметило подозрительный автомобиль Opel Zafira, зарегистрированный в Польше. Машина была остановлена в Берзиньской волости Краславского края. При осмотре выяснилось, что автомобиль водил гражданин третьей страны, а в салоне находилось девять человек азиатского происхождения, у которых не было действительных документов, виз или видов на жительство.

По факту перевозки незаконных мигрантов было возбуждено уголовное дело по статье 285.1 части 3 Уголовного закона Латвии за содействие незаконному пребыванию в стране более чем пяти человек. Также нарушитель был привлечен к административной ответственности за пребывание в Латвии без действующего проездного документа и за нахождение в приграничной зоне без удостоверяющего личность документа.

Кроме того, его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав.

Девять человек были задержаны, чтобы предотвратить незаконное пересечение государственной границы. Все девять находились на территории Латвии без необходимых документов, и их действия были пресечены в соответствии с Законом о государственной пограничной охране.

За три дня из Беларуси в Латвию пытались нелегально проникнуть 150 иммигрантов

За последние три дня латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 150 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране Латвии.

Пограничная охрана Латвии предупреждала, что с наступлением тепла поток нелегальных мигрантов из Беларуси возрастет, а также активизируются перевозчики нелегалов.