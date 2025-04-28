За три дня 150 мигрантов попытались нелегально перейти латвийско-белорусскую границу

26 апреля, в субботу, латвийские пограничники совместно с подразделением быстрого реагирования Национальных вооруженных сил (QRF) задержали гражданина третьей страны за перевозку людей, незаконно пересекающих границу. Было предотвращено незаконное пересечение границы девятью людьми, пишет RUS.TVNET.
При поддержке латвийских пограничников подразделение QRF заметило подозрительный автомобиль Opel Zafira, зарегистрированный в Польше. Машина была остановлена в Берзиньской волости Краславского края. При осмотре выяснилось, что автомобиль водил гражданин третьей страны, а в салоне находилось девять человек азиатского происхождения, у которых не было действительных документов, виз или видов на жительство.
По факту перевозки незаконных мигрантов было возбуждено уголовное дело по статье 285.1 части 3 Уголовного закона Латвии за содействие незаконному пребыванию в стране более чем пяти человек. Также нарушитель был привлечен к административной ответственности за пребывание в Латвии без действующего проездного документа и за нахождение в приграничной зоне без удостоверяющего личность документа.
Кроме того, его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав.
Девять человек были задержаны, чтобы предотвратить незаконное пересечение государственной границы. Все девять находились на территории Латвии без необходимых документов, и их действия были пресечены в соответствии с Законом о государственной пограничной охране.
За три дня из Беларуси в Латвию пытались нелегально проникнуть 150 иммигрантов
За последние три дня латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 150 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране Латвии.
Пограничная охрана Латвии предупреждала, что с наступлением тепла поток нелегальных мигрантов из Беларуси возрастет, а также активизируются перевозчики нелегалов.
С начала года были пресечены попытки нелегального пересечения границы 1839 человек. Восемь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.