В раздевалке орудует вор? Клиент спа-центра лишился сотен евро

В минувшую субботу в раздевалке аквапарка в Пярну у одного из посетителей из шкафчика для одежды пропало несколько сотен евро.
Инцидент произошел в водно-банном центре спа-отеля Viiking в Пярну, расположенном на улице Садама.
По заявлению пострадавшего, воры похитили у него из шкафчика для одежды 620 евро.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция начала уголовное производство по статье о краже.
Согласно законодательству, незаконное присвоение чужого имущества наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.