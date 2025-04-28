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В раздевалке орудует вор? Клиент спа-центра лишился сотен евро

Кошелек (иллюстративное фото).
Кошелек (иллюстративное фото). Фото: Arvo Meeks

В минувшую субботу в раздевалке аквапарка в Пярну у одного из посетителей из шкафчика для одежды пропало несколько сотен евро.

Инцидент произошел в водно-банном центре спа-отеля Viiking в Пярну, расположенном на улице Садама.

По заявлению пострадавшего, воры похитили у него из шкафчика для одежды 620 евро.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция начала уголовное производство по статье о краже.

Согласно законодательству, незаконное присвоение чужого имущества наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

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