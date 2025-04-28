Учения KILP: полиция, Кайтселийт и Силы обороны отработают навыки действий в условиях миграционного кризиса

В понедельник в Вирумаа начнутся совместные учения KILP, которые продлятся с 28 апреля по 2 мая, в ходе которых Департамент полиции и погранохраны совместно с Кайтселийтом и Силами обороны отработает навыки действий в условиях миграционного кризиса. На время учений будут закрыты пограничный пункт Нарва и бюро обслуживания клиентов в Раквере, Йыхви и Нарве.
По словам руководителя учений Департамента полиции и погранохраны Индрека Пюви, целью давно запланированных совместных учений KILP, проводящихся в сотрудничестве с Кайтселийтом и Силами обороны, является отработка действий в различных ситуациях: от обычных условий до условий кризиса национальной обороны и предвоенного времени. Угроза натиска со стороны мигрантов за последние годы возросла, поэтому необходимо отрабатывать действия в таких ситуациях. «Хотя мы и не подвергалась такому же давлению миграционного натиска, как, например, Финляндия, Латвия, Литва или Польша, нельзя исключать, что против нас будет предпринято нечто подобное».
«В ходе учений мы повысим степень готовности и уровня угрозы для объектов Департамента полиции и погранохраны, отработаем действия в пунктах перекрытия на суше, усиление пограничной охраны, сотрудничество с Кайтселийтом в приграничной зоне и перенос действий Департамента полиции и погранохраны в безопасные резервные районы», - пояснил руководитель учений Департамента полиции и погранохраны.
В связи с учениями с 30 апреля по 2 мая будет временно закрыт пограничный пункт Нарва, а с 29 апреля по 1 мая будут закрыты бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и погранохраны в Йыхви, Нарве и Раквере.
«Мы закроем пограничный пункт, чтобы отработать в максимально реалистичных условиях ситуацию, когда нам придется закрыть пограничный пункт из-за угрозы массовой иммиграции и направить сотрудников пограничного пункта на границу, где могут происходить попытки незаконного проникновения в страну. Бюро обслуживания будут закрыты, чтобы отработать действия на объектах Департамента полиции и погранохраны в случае возросшей угрозы», - пояснил Пюви.
С 30 апреля по 2 мая можно будет воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа, которые открыты круглосуточно и через которые также можно пересечь границу на транспортном средстве. В течение этого периода лица, ходатайствующие о получении документа, могут воспользоваться системой самообслуживания Департамента полиции и погранохраны и выбрать для доставки Selver.
В ходе учений Департамент полиции и погранохраны совместно с Кайтселийтом отработают формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в уезде Ида-Вирумаа. Всего будет установлено восемь контрольно-пропускных пунктов. Два из них будут расположены на шоссе Таллинн-Нарва, один на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, два на шоссе Нарва-Аувере, один на шоссе Йыхви-Васкнарва и один на шоссе Каукси-Васкнарва. Информацию о точном расположении контрольно-пропускных пунктов и ограничениях движения можно найти на портале Департамента транспорта Tark Tee.
Кроме того, в рамках учений 30 апреля будет изменена организация дорожного движения в Нарве на улицах Тулевику, Вестервалли и Вахтра, в Йыхви на улицах Раху и Ноорузе и в Раквере на улице Ф. Р. Крейцвальди.
«Мы просим людей следовать во время учений инструкциям организаторов и учитывать, что в некоторых местах движение транспорта может быть нарушено или изменено, что может привести к небольшому увеличению маршрута и времени в пути. Также стоит быть готовым к тому, что в связи с учениями сотрудники полиции и члены Кайтселийта могут выборочно проверять документы как у людей, так и документы на транспортные средства. Мы будем делать это точно так же, как и в повседневной работе полиции», - сказал руководитель учений Департамента полиции и погранохраны.
Информацию об учениях можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны www.politsei.ee или по телефону 1247.