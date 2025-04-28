Учения KILP: полиция, Кайтселийт и Силы обороны отработают навыки действий в условиях миграционного кризиса

С 30 апреля по 2 мая можно будет воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа, которые открыты круглосуточно и через которые также можно пересечь границу на транспортном средстве. В течение этого периода лица, ходатайствующие о получении документа, могут воспользоваться системой самообслуживания Департамента полиции и погранохраны и выбрать для доставки Selver.

В ходе учений Департамент полиции и погранохраны совместно с Кайтселийтом отработают формирование пунктов перекрытия дорог общего пользования в уезде Ида-Вирумаа. Всего будет установлено восемь контрольно-пропускных пунктов. Два из них будут расположены на шоссе Таллинн-Нарва, один на шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса, два на шоссе Нарва-Аувере, один на шоссе Йыхви-Васкнарва и один на шоссе Каукси-Васкнарва. Информацию о точном расположении контрольно-пропускных пунктов и ограничениях движения можно найти на портале Департамента транспорта Tark Tee.

Кроме того, в рамках учений 30 апреля будет изменена организация дорожного движения в Нарве на улицах Тулевику, Вестервалли и Вахтра, в Йыхви на улицах Раху и Ноорузе и в Раквере на улице Ф. Р. Крейцвальди.

«Мы просим людей следовать во время учений инструкциям организаторов и учитывать, что в некоторых местах движение транспорта может быть нарушено или изменено, что может привести к небольшому увеличению маршрута и времени в пути. Также стоит быть готовым к тому, что в связи с учениями сотрудники полиции и члены Кайтселийта могут выборочно проверять документы как у людей, так и документы на транспортные средства. Мы будем делать это точно так же, как и в повседневной работе полиции», - сказал руководитель учений Департамента полиции и погранохраны.