Reuters: конклав для выборов папы римского соберется 7 мая

Кардиналы соберутся на конклав, чтобы выбрать нового папу римского, 7 мая, пишет «Медуза» со ссылками на Reuters и источник в Ватикане.
Высшее духовенство Римско-католической церкви 28 апреля собралось на встречу за закрытыми дверями, чтобы назначить дату выборов нового папы.
Ватикан официально объявил, что конклав соберется 7 мая, сообщает Associated Press.
- Папа римский Франциск умер 21 апреля. Конклав, на котором избирают нового папу, по правилам Римско-католической церкви, необходимо было назначить в период с 5 по 11 мая.
- В конклаве могут принимать участие - и избираться - кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. Сейчас этому критерию соответствуют 135 из 252 членов коллегии.
- Выборы проходят в Сикстинской капелле. До того, как будет определен новый папа, кардиналам запрещено контактировать с внешним миром.