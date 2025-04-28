Финансовый кризис России: нефтяной фонд может исчерпаться уже в этом году

Средства, накопленные в фонде, сформированном за счет нефтяных доходов России, могут исчерпаться уже в этом году, если деньги будут поступать в государственный бюджет с той же скоростью, как раньше, и, если цена на нефть не вырастет, сообщает Аналитический центр развивающихся рынков Банка Финляндии.
По мнению экспертов, это увеличивает давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы он завершил войну в Украине, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
По оценке Института исследований развивающихся рынков Банка Финляндии (Bofit), ликвидные средства, то есть легко конвертируемые в наличные, в гигантском нефтяном фонде могут исчерпаться уже в этом году.
Профессор экополитики России Хельсинкского университета Вели-Пекка Тынккинен считает, что эти меры затронут обычных россиян. «Цель администрации Путина в период войны заключалась в том, чтобы изолировать обычного россиянина от экономических последствий войны», - сказал Тынккинен в интервью. «Если ликвидность фонда исчерпается, и администрации придется использовать более дорогие решения, обычные россияне почувствуют войну в своей повседневной жизни и экономике», - добавил он.
Нефтяной фонд России, официально называемый Фондом национального благосостояния, в период войны стал инструментом, с помощью которого российское правительство финансирует увеличившиеся военные расходы.
Фонд был создан в феврале 2008 года, когда российское правительство разделило стабилизационный фонд, созданный четыре года назад, на две части. Идея собирать нефтяные доходы на случай трудных времен была впервые озвучена Путиным еще в 2002 году.
Фонд благосостояния получает средства от таможенных пошлин на российский нефтяной экспорт и налогов на добычу сырья. В фонд ежегодно переводится также излишек экспортных доходов от нефти, который возникает, когда цена на нефть превышает расчетную цену для российского экспорта Urals. Цель накопления средств в фонде - избежать резких изменений в экономике и защитить экономику России от колебаний цен на сырье.
У других стран также есть аналогичные государственные инвестиционные фонды, которые получают средства от экспорта сырья. Наиболее известен норвежский фонд. Подобным фондом считается и государственная инвестиционная компания Финляндии Solidium, хотя ее средства не поступают от сырьевых товаров.
С начала войны ликвидные активы фонда сократились на две трети от первоначального объема в 9,7 триллиона рублей (около 100 миллиардов евро). В ходе войны средства были изъяты из фонда для поддержки экономики России, и в настоящее время ликвидными остаются только треть его активов.
Ситуация хуже, чем ожидалось
Старший экономист Bofit Хели Симола отметила, что российский бюджет изначально был составлен довольно оптимистично.
«Теперь дефицит, похоже, значительно больше, чем планировалось. Возможно, он такой большой, что ликвидные активы фонда могут исчерпаться уже в этом году, если Россия будет использовать фонд только для покрытия дефицита. Конечно, у администрации есть и другие варианты финансирования бюджета, если она захочет спасти фонд», - отметила Симола.