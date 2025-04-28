Финансовый кризис России: нефтяной фонд может исчерпаться уже в этом году

По мнению экспертов, это увеличивает давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы он завершил войну в Украине, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

По оценке Института исследований развивающихся рынков Банка Финляндии (Bofit), ликвидные средства, то есть легко конвертируемые в наличные, в гигантском нефтяном фонде могут исчерпаться уже в этом году.

Профессор экополитики России Хельсинкского университета Вели-Пекка Тынккинен считает, что эти меры затронут обычных россиян. «Цель администрации Путина в период войны заключалась в том, чтобы изолировать обычного россиянина от экономических последствий войны», - сказал Тынккинен в интервью. «Если ликвидность фонда исчерпается, и администрации придется использовать более дорогие решения, обычные россияне почувствуют войну в своей повседневной жизни и экономике», - добавил он.

Нефтяной фонд России, официально называемый Фондом национального благосостояния, в период войны стал инструментом, с помощью которого российское правительство финансирует увеличившиеся военные расходы.

Фонд был создан в феврале 2008 года, когда российское правительство разделило стабилизационный фонд, созданный четыре года назад, на две части. Идея собирать нефтяные доходы на случай трудных времен была впервые озвучена Путиным еще в 2002 году.