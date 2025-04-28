Сообщение о бомбе: из школы пришлось эвакуировать людей

Сегодня, 28 апреля, до полудня поступило сообщение о подозрении на бомбу в Аудруской школе, после чего были эвакуированы как ученики, так и сотрудники.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Хеди Таммелехх, около 10:30 в полицию поступила информация, что в Аудруской школе якобы находится бомба.
На место происшествия выехали полиция, спасатели и саперы. Людей эвакуировали, однако бомбу не обнаружили.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что так как ничего подозрительного найдено не было и угрозы не выявили, всем разрешили вернуться в здание школы.
Завуч Аудруской школы Керсти Пыллу подтвердила, что ситуация разрешена, и учебный процесс продолжается в обычном режиме. «Здание проверили, и было разрешено продолжить занятия», - отметила она.
По словам Таммелехт, полиции известен тот, кто стоит за ложным сообщением о бомбе, и с ним уже работают. Для расследования инцидента начато уголовное производство.