ОТ ПОЛИТОЛОГА Чему нас может научить пример Словакии в противодействии дезинформации

В эпоху, когда информация может распространяться быстрее, чем проверка фактов, Словакия стала предупреждающим примером в борьбе с дезинформацией. Эстония может извлечь уроки из словацкого опыта и действовать до того, как дезинформация подорвет политическое доверие, пишет политолог Ронек Яэр.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Глобальная борьба с дезинформацией в последние годы приобрела известность в законодательных и общественных дискуссиях. Теории заговора, целенаправленно вводящий в заблуждение контент и операции влияния, многие из которых усугубляются цифровыми платформами, создают трудности для стран во всем мире.
Словакия - один из примеров, который особенно выделяется в этой сложной информационной среде. Словакия, которую часто упускают из виду в более широкой дискуссии, представляет собой отрезвляющий пример того, насколько глубоко дезинформация - намеренно распространяемая ложная или вводящая в заблуждение информация - может проникнуть в демократические страны, когда почва благоприятна для манипуляций.
Дезинформация возникает не в вакууме. Она процветает в условиях, когда поляризация сильна, доверие низкое, а институты рассматриваются как некомпетентные или нечестные. В Словакии исторические обиды и политический оппортунизм создали идеальную среду для распространения ложных нарративов. Их опыт служит как предупреждением о негативных последствиях дезинформации, так и напоминанием об инструментах, которые необходимо использовать для противодействия ее распространению.
Благодатная почва для дезинформации
Чтобы понять, как дезинформация набрала обороты в Словакии, необходимо взглянуть на уровень социального разделения в стране. В последние несколько лет страна столкнулась с растущей поляризацией - по сути, разделением общества на «мы против них». Начало войны в Украине в 2014 году, пандемия COVID-19 и безжалостная борьба на выборах создали атмосферу недоверия.
Доверие к государственным институтам остается опасно низким. Опросы показывают, что словаки являются одними из наименее склонных в странах ОЭСР и ЕС доверять своему национальному правительству и государственным институтам, таким как полиция.
Из-за постоянного недостатка доверия есть место для альтернативных нарративов, какими бы нереалистичными они ни были. Каждый второй гражданин Словакии верит в ту или иную дезинформацию, что делает ее самой склонной к заговорам страной в Центральной и Восточной Европе. Для людей, которым не хватает доверия к собственной стране, дезинформация дает объяснения, которые эмоционально связывают, даже когда они расходятся с правдой, заполняя психологический и информационный пробел.
Преобладающими темами дезинформации в Словакии на протяжении многих лет были культурная напряженность, война в Украине, отношения с ЕС, а также социальные проблемы, такие как миграция и пандемия COVID-19.
Когда политики подливают масла в огонь
Ключевой проблемой в Словакии является политическая инструментализация дезинформации. Вместо того, чтобы действовать как стабилизирующая сила, ключевые политические фигуры пытаются получить краткосрочные выгоды от распространения вводящей в заблуждение информации и сеять тревогу.
Крайне правые националистические и экстремистские партии, такие как Republika, SNS и L'SNS, способствовали распространению теорий заговора и антизападной дезинформации. Эти игроки сотрудничали с инфлюенсерами и дезинформационными сайтами, чтобы создать порочный круг, который придавал маргинальным идеям политическую достоверность. С 2023 года одна из этих партий, СНС, входит в правящую коалицию Словакии.
С момента прихода к власти правительство несколько раз повторяло тезисы Кремля, изображало европейские ценности как угрозу словацкой идентичности и оказывало давление на свободные СМИ. Когда в январе 2025 года вспыхнули протесты, критикующие правительство, правящий премьер-министр Роберт Фицо назвал демонстрации переворотом и «словацким Майданом», обвинив в этом иностранное вмешательство, не предоставив никаких доказательств.
СМИ и гражданское общество под давлением
Еще одна причина, по которой дезинформация распространяется в Словакии, заключается в подрыве институтов, которые должны действовать как брандмауэр против дезинформации - СМИ и гражданского общества.
Свободные СМИ в Словакии были раздроблены в течение нескольких лет. Люди стали все более скептически относиться к традиционным словацким новостным агентствам, а доверие к ним упало ниже 30%. Этому процессу не помогла и реструктуризация общественного вещателя RTVS, который, как предупреждают критики, теперь может быть более восприимчивым к политическому давлению.
Альтернативные средства массовой информации, такие как блоги с сильными идеологическими взглядами и дезинформационные веб-сайты, заполнили пустоту. Этому процессу помогли правительственные чиновники, которые отказали в доступе к нескольким крупнейшим газетам в Словакии и вместо этого предпочли общаться через Facebook, где алгоритмические эхо-камеры усиливают предубеждения, или участвовать в шоу, проводимых экстремистскими влиятельными лицами, такими как Даниэль Бомбич.
Об упадке свободных СМИ свидетельствует Индекс свободы СМИ, где Словакия в прошлом году опустилась более чем на 10 позиций и сейчас занимает 29-е место (Эстония занимает 6-е место).
Чему мы можем научиться на примере Словакии?
Дезинформация использует социальное разделение. Словацкий пример показывает, что низкий уровень доверия и высокая поляризация являются как мишенью, так и инструментом операций влияния. Общества, в которых есть проблемы с доверием, более склонны к преднамеренному распространению ложной информации. В Эстонии преодоление раскола в обществе должно быть приоритетной задачей.
Необходимо избегать политической инструментализации дезинформации. Доверие к институтам ослабевает, когда политические лидеры распространяют вводящие в заблуждение нарративы или повторяют теории заговора ради краткосрочной выгоды. Политики несут моральное обязательство проверять информацию, которую они распространяют, и воздерживаться от внесения путаницы. Словакия служит примером того, как игнорирование этой обязанности поляризует общество и способствует распространению вводящей в заблуждение информации.
Путь к социальной устойчивости начинается с низового уровня. Небольшие шаги, такие как продвижение медиаграмотности и свободы СМИ, проверка фактов и гражданское участие, создают сети осведомленных граждан, на которых сложнее повлиять. Несмотря на то, что Эстония уже вкладывает значительные средства в эту сферу, она должна быть осторожна, чтобы не сократить их при смене политических приоритетов.
Опыт Словакии показывает, что распространение дезинформации зависит не только от семян, посеянных гибридными операциями. Дезинформация процветает только тогда, когда социальные недостатки, такие как разобщенность, разделение и недоверие, создают благодатную почву. Поэтому решение должно быть целостным и включать в себя образование, политику и культуру. Поскольку каждое общество сильно настолько, насколько сильно его самое слабое звено в цепи, борьба с дезинформацией требует решений, привлекательных для всех возрастных и социально-экономических групп.
Эстония хорошо подготовлена, учитывая сильные гражданские традиции и цифровую инфраструктуру. Однако готовность не всегда обеспечивает иммунитет от пагубного воздействия дезинформации - его нужно развивать.