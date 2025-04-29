ОТ ПОЛИТОЛОГА Чему нас может научить пример Словакии в противодействии дезинформации

С момента прихода к власти правительство несколько раз повторяло тезисы Кремля, изображало европейские ценности как угрозу словацкой идентичности и оказывало давление на свободные СМИ. Когда в январе 2025 года вспыхнули протесты, критикующие правительство, правящий премьер-министр Роберт Фицо назвал демонстрации переворотом и «словацким Майданом», обвинив в этом иностранное вмешательство, не предоставив никаких доказательств.

СМИ и гражданское общество под давлением

Еще одна причина, по которой дезинформация распространяется в Словакии, заключается в подрыве институтов, которые должны действовать как брандмауэр против дезинформации - СМИ и гражданского общества.

Свободные СМИ в Словакии были раздроблены в течение нескольких лет. Люди стали все более скептически относиться к традиционным словацким новостным агентствам, а доверие к ним упало ниже 30%. Этому процессу не помогла и реструктуризация общественного вещателя RTVS, который, как предупреждают критики, теперь может быть более восприимчивым к политическому давлению.

Альтернативные средства массовой информации, такие как блоги с сильными идеологическими взглядами и дезинформационные веб-сайты, заполнили пустоту. Этому процессу помогли правительственные чиновники, которые отказали в доступе к нескольким крупнейшим газетам в Словакии и вместо этого предпочли общаться через Facebook, где алгоритмические эхо-камеры усиливают предубеждения, или участвовать в шоу, проводимых экстремистскими влиятельными лицами, такими как Даниэль Бомбич.