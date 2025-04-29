Центр русской культуры ждут большие перемены: творческие студии беспокоятся о будущем

Вскоре Центр русской культуры (ЦРК) перестанет быть подведомственным учреждением Таллинна. То же произойдет и с центром культуры «Сальме» в Пыхья-Таллинне и церковью Святой Екатерины в Старом городе. С осени управление этими тремя учреждениями перейдет основанному городом фонду «Котел культуры».

Градоначальники объяснили, что единое управление этими учреждениями позволит более эффективно использовать ресурсы и технические возможности зданий. Дело в том, что в будущем город хочет сократить выделяемые культурным центрам субсидии. Предполагается, что слияние поможет центрам больше зарабатывать на проводимых там мероприятиях.

«Решение о присоединении подведомственных учреждений к фонду является наиболее оптимальным и с юридической точки зрения, так как в будущем оно обеспечит центрам большую гибкость», - объяснял ранее вице-мэр Таллинна по вопросам культуры и спорта Каарель Оя.