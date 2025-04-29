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Центр русской культуры ждут большие перемены: творческие студии беспокоятся о будущем

Центр русской культуры ждут глобальные изменения: ремонт, новое имя и новое руководство.
Центр русской культуры ждут глобальные изменения: ремонт, новое имя и новое руководство. Фото: Sander Ilvest

С осени Центр русской культуры (ЦРК), центр культуры «Сальме» и церковь Святой Екатерины перейдут под управление фонда «Котел культуры». Культурные центры ждут серьезные изменения. Представители работающих в нынешнем ЦРК творческих студий сетуют на неопределенность и сомневаются в необходимости реформы. 

Вскоре Центр русской культуры (ЦРК) перестанет быть подведомственным учреждением Таллинна. То же произойдет и с центром культуры «Сальме» в Пыхья-Таллинне и церковью Святой Екатерины в Старом городе. С осени управление этими тремя учреждениями перейдет основанному городом фонду «Котел культуры».

Градоначальники объяснили, что единое управление этими учреждениями позволит более эффективно использовать ресурсы и технические возможности зданий. Дело в том, что в будущем город хочет сократить выделяемые культурным центрам субсидии. Предполагается, что слияние поможет центрам больше зарабатывать на проводимых там мероприятиях.

«Решение о присоединении подведомственных учреждений к фонду является наиболее оптимальным и с юридической точки зрения, так как в будущем оно обеспечит центрам большую гибкость», - объяснял ранее вице-мэр Таллинна по вопросам культуры и спорта Каарель Оя.

На вопрос, считает ли директор ЦРК Эдуард Томан решение о реорганизации политическим, тот ответил, что коалиционный договор об этих изменениях заключен представителями политических партий, «следовательно, решение надо считать политическим».

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