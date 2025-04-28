Вандализм не по-детски: в музее ребенок испортил шедевр стоимостью 50 млн евро

В Роттердаме, в музее Бойманса - ван Бёнингена (Depot Boijmans van Beuningen) пострадала абстрактная картина Ротко «Серый, оранжевый на каштановом, № 8» (Grey, Orange on Maroon, No. 8), которую поцарапал ребенок, оставшийся без сопровождения взрослых, сообщает NL Times.

«Работа Ротко получила повреждения. На незащищенном лаком слое краски появилось множество видимых царапин. Это произошло из-за того, что ребенок, оставленный без присмотра, поцарапал нижнюю часть картины», – сообщили представители музея.

«Сейчас мы совместно с экспертами выясняем, каков будет дальнейший процесс реставрации. Предполагаем, что в будущем работа будет вновь выставлена», – говорится в сообщении.

Музею известны имена ребенка и его родителей, однако руководство решило не раскрывать их общественности.

Пока неясно, сколько может стоить восстановление полотна и кто именно должен будет оплатить эти расходы – как правило, раскошелиться приходится посетителям, причинившим ущерб произведению искусства.

В 2022 году нидерландский коллекционер Берт Крейк оценивал стоимость картины в 40–50 миллионов евро.

«Картина Ротко с тремя цветами всегда стоит дороже, чем с двумя», – сказал Крейк изданию AD.

Коллекционер объяснил, что рост цен на современное искусство подогревается состоятельными покупателями из России, Китая и арабских нефтяных государств.

«Им нужны работы с известными именами, что-то, что выделяет их на фоне других. Что-то яркое, красочное. Картина, которая будет хорошо смотреться над диваном в современной гостиной», – отметил он.

Это не первый случай, когда музей Бойманса - ван Бёнингена вынужден устранять ущерб, причиненный посетителями.

В 2011 году здесь произошли несколько инцидентов с произведением Вима Т. Схипперса Pindakaasvloer – это арт-объект размером четыре на четырнадцать метров, созданный из толстого слоя арахисового масла.