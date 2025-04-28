Немецкие кафе объявили войну ноутбукам

«У нас можно не торопиться, наслаждаться, выпить кофе или апероль. Можно позволить себе расслабиться. Многие клиенты этому рады», - отмечает Винченцо Боццато (Vincenzo Bozzato) из кафе-бара 8tto Grammi в Байройте.

В других местах, где большинство посетителей прикованы к экранам ноутбуков, ему не хватает разговоров за столиками и того, что гости могут перекинуться словцом с официантами.

Катрин Тис в своем кафе также предпочитает живую атмосферу.

Более того ей хотелось бы, чтобы родители не оставляли детей наедине с мобильным телефоном.

Поэтому она предлагает игрушки и раскраски: «Дети любят это, они приходят к нам и спрашивают, можно ли им взять еще лист. Они могут получить другую раскраску или прокатиться на детской машинке между столиков. Именно такая атмосфера мне нужна, а не сидящие перед ноутбуком или планшетами дети в то время, как мама встречается с друзьями».

Как клиенты реагируют на запрет ноутбуков

По словам рестораторов, посетители неоднозначно реагируют на запрет ноутбуков. С одной стороны, такие меры хвалят те, кто хочет хоть на время замедлить жизненный темп и отвлечься от цифровой реальности.

«Многие гости отмечают это, - говорит Тис. - Но, конечно, я также потеряла клиентов».

И кафе Винченцо Боццато не опустело - несмотря на «очень, очень плохие отзывы из-за этого».