Немецкие кафе объявили войну ноутбукам

Заказать стакан воды из-под крана и три часа работать в кафе с ноутбуком? Владельцы заведений в Германии все чаще не согласны с таким поведением, поскольку от этого страдают и доходы, и атмосфера.
Многие владельцы немецких кофеен и баров испытывают проблемы из-за ноутбуков, потому что люди, которые переносят свое рабочее место сюда, часто заказывают мало.
«Обычно они работают по три часа за литром воды из-под крана или чашечкой эспрессо», - говорит Катрин Тис (Kathrin Thies), хозяйка концептуального кафе Thies Wohnen und Leben в Магдебурге.
«Я не могу на это жить, не могу платить сотрудникам и покрывать аренду. Это просто нерентабельно для нас», - жалуется она.
С одной стороны, люди, работающие мобильно, оживляют заведения в часы, когда нет наплыва посетителей.
С другой стороны, из-за растущей популярности хоум-офиса они пользуются столиками так часто, что некоторые владельцы кафе начинают протестовать - и запрещают ноутбуки.
«Конечно, мы их разрешаем, например, если вы просто хотите сделать что-то на своем ноутбуке в течение пяти минут. Но если кто-то собирается работать здесь часами, мы этого больше не допускаем», - объясняет Илия Басилашвили, владелец грузинского кафе ILOstan в Берлине, в интервью информационному агентству dpa.
Владельцы кафе - за живую атмосферу
Катрин Тис практикует временный запрет на ноутбуки - в выходные с ними в заведение не пускают, объясняя тем, что эти дни отводятся на общение и времяпрепровождение с друзьями и детьми.
Помимо заботы о доходах, многих рестораторов волнует атмосфера, царящая в их заведениях.
«Когда вы приходите к нам, вы чувствуете жизнь, люди снова общаются», - радуется Басилашвили.
«У нас можно не торопиться, наслаждаться, выпить кофе или апероль. Можно позволить себе расслабиться. Многие клиенты этому рады», - отмечает Винченцо Боццато (Vincenzo Bozzato) из кафе-бара 8tto Grammi в Байройте.
В других местах, где большинство посетителей прикованы к экранам ноутбуков, ему не хватает разговоров за столиками и того, что гости могут перекинуться словцом с официантами.
Катрин Тис в своем кафе также предпочитает живую атмосферу.
Более того ей хотелось бы, чтобы родители не оставляли детей наедине с мобильным телефоном.
Поэтому она предлагает игрушки и раскраски: «Дети любят это, они приходят к нам и спрашивают, можно ли им взять еще лист. Они могут получить другую раскраску или прокатиться на детской машинке между столиков. Именно такая атмосфера мне нужна, а не сидящие перед ноутбуком или планшетами дети в то время, как мама встречается с друзьями».
Как клиенты реагируют на запрет ноутбуков
По словам рестораторов, посетители неоднозначно реагируют на запрет ноутбуков. С одной стороны, такие меры хвалят те, кто хочет хоть на время замедлить жизненный темп и отвлечься от цифровой реальности.
«Многие гости отмечают это, - говорит Тис. - Но, конечно, я также потеряла клиентов».
И кафе Винченцо Боццато не опустело - несмотря на «очень, очень плохие отзывы из-за этого».
«Нас тоже время от времени оскорбляют. Но если такие правила кого-то беспокоят, нужно поискать другое заведение. Каждый может решать сам», - считает он.
Пять евро за столик, включая интернет и воду
В любом случае, недостатка в альтернативах нет. Подавляющее большинство заведений общепита в Германии сегодня привлекают клиентов уже не лучшим кофе в городе, а бесплатным высокоскоростным Wi-Fi и розетками рядом со столиками.
Распространены и коворкинг-пространства в отдельной зоне заведения - бесплатно или в аренду.
Один из примеров - Café Doppio в Констанце.
В одной части кафе не должно быть ни ноутбуков и планшетов, ни студентов-юристов из местного университета, любящих подолгу посидеть здесь за учебниками.
«Все, что имеет отношение к работе, мы просим перенести в отдаленную часть помещения», - объясняет владелица Никола Фуртвенглер (Nicola Furtwängler).
Там, в коворкинг-пространстве, она предлагает рабочее место за пять евро в час, включая доступ в интернет и кувшин воды из-под крана, а также небольшую скидку на другие напитки - это самый бюджетный вариант.
Обслуживание за столом не предусмотрено, но можно принести свою булочку и чай.
«Нужно прокладывать новые пути», - рассуждает ее муж Франк Фуртвенглер.
Но не все посетители принимают плату за аренду стола как нечто само собой разумеющееся, а также не понимают, что зимой, когда на улице холодно, помещение необходимо отапливать и оплачивать все остальные расходы, сетует он.
Запрет смартфонов - следующий шаг?
Некоторые рестораторы сообщают, что до введения запрета на ноутбуки они пробовали и другие способы - например, объясняли, почему столик должен быть освобожден, если гость больше ничего не заказывает.
Но постоянные разговоры на эту тему просто отнимают слишком много сил, признается Катрин Тис из Магдебурга.
Запрет распространяется в основном на ноутбуки и иногда на планшеты, но не на мобильные телефоны.
«Сегодня можно работать весь день, используя только смартфон, - говорит Франк Фуртвенглер. - Нужно где-то провести черту».
Рестораторы Боццато и Тис хотели бы пойти еще дальше: «Я бы хотела ввести день без мобильных телефонов, но пока не вижу такой возможности, - отмечает Тис. - Мы все чаще видим, что люди не могут жить без них».