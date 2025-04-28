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ГАЛЕРЕЯ На президентском благотворительном ужине собрали десятки тысяч евро для помощи детям

Перевод: Валерия Ермакова

На прошлой неделе состоялся 14-й благотворительный ужин с президентом, целью которого является поддержка образования детей военнослужащих, погибших или тяжело раненых при исполнении служебных обязанностей.

Организатором благотворительного ужина стал президент Алар Карис, который также исполняет роль покровителя фонда.

В своей речи президент отметил: «Дети - это не только хранители нашего народа, языка и культуры, но и наши прямые защитники. Как недавно сказал ветеран Сил обороны Артем Хейнсаар, борющийся с травмами и депрессией: «Меня поддерживает моя дочь». Давайте и дальше доказывать, что нам не все равно, что мы заботимся. Заботимся о наших ветеранах, детях, союзниках, Украине и будущем».

В ходе аукциона на благотворительном ужине Фонда Каролин Иллензеер было собрано более 37 тысяч евро в поддержку образования 81 ребенка.

Фонд Каролин Иллензеер сообщил в пресс-релизе, что одним из самых трогательных моментов вечера стала речь юной Эгне Лийз Соэсоо, поддерживаемой фондом. В своем выступлении она поделилась переживаниями девятилетнего ребенка, чей отец погиб при выполнении служебных обязанностей, а мать получила тяжелые ранения.

«Фонд поддерживал меня в моих увлечениях, помогал в начале каждого учебного года - благодаря его помощи я могла позволить себе школьный рюкзак или сменную обувь. Во время учебы в университете стипендия фонда позволила мне сосредоточиться на обучении. Благодаря этой поддержке я сегодня там, где я есть: работаю полицейским, занимаюсь делом, которое люблю, и ношу ту форму, о которой когда-то мечтали и говорили мы с отцом»​, - рассказала она.

В благотворительном аукционе приняли участие эстонские художники и фотографы: Кристи Конги, Пауль Куймет, Хенно Аррак, Малль Нукке, Эрленд Штауб и Таунo Кангро. Самую высокую цену предложили за работу художницы Малль Нукке - ее произведение было продано за 8200 евро.

На мероприятии выступили Биргит Саррап, Стефан, детская фольклорная танцевальная группа из Кехтна под руководством Маи Пярт и оркестр Сил обороны. Вечер вел Юри Поотсманн.

Реквизиты для пожертвований

Позвонив по следующим номерам, вы можете пожертвовать:

900 6705 - 5 евро

900 6715 - 20 евро

900 6735 - 50 евро

Пожертвование также можно сделать банковским переводом:

SA Carolin Illenzeeri Fond

IBAN: EE687700771001314163

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