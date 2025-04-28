Реален ли визит Трампа в Эстонию?

«Мы также говорили о трансатлантических отношениях и о том, что они важны для обеих сторон - не только для Европы, но и с точки зрения Америки. С этим президент Трамп согласился. Посмотрим, удастся ли улучшить эти отношения», - рассказал Карис в интервью ERR на выходных.