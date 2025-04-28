Реален ли визит Трампа в Эстонию?

На выходных все эстонские новостные порталы писали о том, что на похоронах папы римского в Ватикане президент Алар Карис встретился президентом США Дональдом Трампом и пригласил его в Эстонию. Трамп, в свою очередь, пригласил Кариса в США. Но насколько реально, что визит Трампа в Эстонию действительно состоится?
«Мы также говорили о трансатлантических отношениях и о том, что они важны для обеих сторон - не только для Европы, но и с точки зрения Америки. С этим президент Трамп согласился. Посмотрим, удастся ли улучшить эти отношения», - рассказал Карис в интервью ERR на выходных.