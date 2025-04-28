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Эксперт Чудес не ждите: никто не станет собирать iPhone в Индии

Открытие первого в Индии магазина Apple в Мумбаи (иллюстративное фото).
Открытие первого в Индии магазина Apple в Мумбаи (иллюстративное фото). Фото: Reuters / Scanpix

​Неоднократный обладатель титула лучшего аналитика по версии Institutional Investor Крейг Моффетт написал клиентам, что перенос сборки iPhone из Китая в Индию нереалистичен.

В минувшую пятницу аналитик Крейг Моффетт разослал клиентам письмо в связи с публикацией в Financial Times о планах Apple перенести производство из Китая в Индию к концу следующего года.

Моффетт задается вопросом, как это поможет снизить издержки, связанные с американскими пошлинами, ведь комплектующие для iPhone все равно производятся в Китае.

При этом сами китайские производители не собираются переносить свое производство в Индию, уверен аналитик.

«У Apple целый список проблем, связанных с пошлинами, и перенос производства в Индию их не решит», – отмечает партнер MoffettNathanson в комментарии CNBC.

«Это может чем-то помочь, но я сомневаюсь, что пользы будет много», - рассуждает Моффетт.

По его словам, торговая война идет на двух фронтах: сказывается как на продажах, так и на затратах.

Всё это может увеличить расходы, но с продажами ситуация, возможно, будет еще серьезнее, указывает эксперт.

Моффетт понизил целевую цену на акции Apple со 184 до 141 доллара. Это на 33 процента ниже котировок на закрытии торгов в пятницу.

Его прогноз – самый низкий среди всех аналитиков.

«Я не самый большой пессимист в отношении Apple, – комментирует свое решение Моффетт. – Я очень высоко оцениваю компанию. Мои опасения связаны не столько с самим бизнесом, сколько с завышенной ценой акций».

Кстати говоря, Крейг Моффетт советовал продавать акции Apple еще с 7 января нынешнего года. С тех пор они подешевели на 14 процентов.

«Дело не в том, что Apple – плохая компания. У нее отличная финансовая отчетность и сильный бренд, – поясняет он. – Но на самом деле у компании нет хорошего ответа, что делать, если на товары будут введены большие пошлины и при этом спрос начнет падать из-за макроэкономической ситуации».

Как указывает Моффетт, ждать поддержки от ритейлеров тоже не стоит.

«Дорогие смартфоны убивают спрос, – считает эксперт. – Не забывайте, что AT&T, Verizon и T-Mobile уже предупредили: они не собираются брать на себя дополнительные издержки из-за пошлин. Все эти расходы лягут на покупателей. Часть спроса улетучится, потому что клиенты будут дольше пользоваться старыми телефонами и реже обновлять устройства. Всё это, скорее всего, снизит консенсус-прогнозы на следующий год».

Кроме того, Apple ждет удар и на рынке Китая, поскольку американские пошлины ударят и по продажам там.

«Это серьёзная проблема, – констатирует аналитик. – Покупатели выбирают вместо продукции Apple смартфоны Huawei и Vivo».

На прошлой неделе акции Apple подорожали больше чем на шесть процентов.

Ожидается, что производитель iPhone опубликует свежий квартальный отчет в четверг после закрытия биржи.

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