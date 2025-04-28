Эксперт Чудес не ждите: никто не станет собирать iPhone в Индии

В минувшую пятницу аналитик Крейг Моффетт разослал клиентам письмо в связи с публикацией в Financial Times о планах Apple перенести производство из Китая в Индию к концу следующего года.

Моффетт задается вопросом, как это поможет снизить издержки, связанные с американскими пошлинами, ведь комплектующие для iPhone все равно производятся в Китае.

При этом сами китайские производители не собираются переносить свое производство в Индию, уверен аналитик.

«У Apple целый список проблем, связанных с пошлинами, и перенос производства в Индию их не решит», – отмечает партнер MoffettNathanson в комментарии CNBC.

«Это может чем-то помочь, но я сомневаюсь, что пользы будет много», - рассуждает Моффетт.

По его словам, торговая война идет на двух фронтах: сказывается как на продажах, так и на затратах.

Всё это может увеличить расходы, но с продажами ситуация, возможно, будет еще серьезнее, указывает эксперт.

Моффетт понизил целевую цену на акции Apple со 184 до 141 доллара. Это на 33 процента ниже котировок на закрытии торгов в пятницу.

Его прогноз – самый низкий среди всех аналитиков.

«Я не самый большой пессимист в отношении Apple, – комментирует свое решение Моффетт. – Я очень высоко оцениваю компанию. Мои опасения связаны не столько с самим бизнесом, сколько с завышенной ценой акций».