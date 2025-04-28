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ИЗ ЖИЗНИ Тамара, боровшаяся за своего возлюбленного Сергея: когда война закончится, мы уедем жить в горы

Перевод: Ева Ойжинская
«Когда война закончится, мы с Сергеем уедем жить в горы, - говорит Тамара Казимир. - На вершину, где не будет никого, кроме нас».
«Когда война закончится, мы с Сергеем уедем жить в горы, - говорит Тамара Казимир. - На вершину, где не будет никого, кроме нас». Фото: Vahur Laiapea

В четыре года сын Тамары Иван спросил у матери: «Когда мы пойдем на рынок выбирать мне папу?» Его биологический отец ушел из семьи. Но разве есть на свете ребенок, который бы не тосковал по отцу и не хотел его найти?

На рынок Тамара не пошла. Вместо этого она в компании своего тогдашнего парня отправилась в кафе, чтобы отпраздновать день рождения подруги. Там пара сильно поссорилась. За соседним столиком собралась другая компания - тоже отмечали чей-то день рождения. Когда ссора между Тамарой и ее спутником переросла в настоящий скандал, к ним подошел молодой человек из той компании, решивший уладить конфликт. Это был Сергей, оказавшийся именинником. Подробности теперь уже не вспомнить, но, во всяком случае, Тамара и Сергей договорились встретиться на следующий день.

Чего уж скрывать, на дне рождения Тамара пригубила рюмку, вторую, третью... На следующий день она уже не помнила, как выглядел мужчина, пригласивший ее на встречу.

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