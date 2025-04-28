ИЗ ЖИЗНИ Тамара, боровшаяся за своего возлюбленного Сергея: когда война закончится, мы уедем жить в горы

На рынок Тамара не пошла. Вместо этого она в компании своего тогдашнего парня отправилась в кафе, чтобы отпраздновать день рождения подруги. Там пара сильно поссорилась. За соседним столиком собралась другая компания - тоже отмечали чей-то день рождения. Когда ссора между Тамарой и ее спутником переросла в настоящий скандал, к ним подошел молодой человек из той компании, решивший уладить конфликт. Это был Сергей, оказавшийся именинником. Подробности теперь уже не вспомнить, но, во всяком случае, Тамара и Сергей договорились встретиться на следующий день.