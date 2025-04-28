В Эстонии затраты на лечение выгорания возросли почти на полмиллиона евро

В 2024 году в Эстонии на выплаты по инвалидности из-за синдрома выгорания было потрачено 844 870 евро. Это почти на полмиллиона евро больше, чем в 2023 году, согласно годовому отчету Трудовой инспекции.
В 2023 году выплаты по этому виду инвалидности составили 365 691 евро. Увеличение выплат в 2024 году может означать, что рабочая нагрузка стала чрезмерной для многих людей или что люди начали более серьезно следить за своим психическим здоровьем и чаще обращаться за медицинской помощью.
Трудовая инспекция предупреждает, что если такая ситуация продолжится, расходы могут вырасти еще больше, а на рынке труда могут возникнуть проблемы с сотрудниками, которые будут страдать от длительной нетрудоспособности.
Синдром выгорания чаще всего затрагивает работников в возрасте 30–39 лет. В прошлом году было зафиксировано 275 465 случаев обращения за помощью по вопросам психического здоровья, что на 157 406 случаев больше, чем в 2023 году.