В Эстонии затраты на лечение выгорания возросли почти на полмиллиона евро

В 2023 году выплаты по этому виду инвалидности составили 365 691 евро. Увеличение выплат в 2024 году может означать, что рабочая нагрузка стала чрезмерной для многих людей или что люди начали более серьезно следить за своим психическим здоровьем и чаще обращаться за медицинской помощью.

Трудовая инспекция предупреждает, что если такая ситуация продолжится, расходы могут вырасти еще больше, а на рынке труда могут возникнуть проблемы с сотрудниками, которые будут страдать от длительной нетрудоспособности.