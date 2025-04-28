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Гражданин России, устроивший взрыв танкера США с топливом для военных, через месяц снова предстанет перед судом

Контейнеровоз Solong дымится после пожара, который возник в результате столкновения с американским танкером10 марта 2025 года у берегов Великобритании. Капитан Solong, петербуржец Владимир Мотин обвиняется в убийстве. Один из моряков Solong пропал после инцидента.
Контейнеровоз Solong дымится после пожара, который возник в результате столкновения с американским танкером10 марта 2025 года у берегов Великобритании. Капитан Solong, петербуржец Владимир Мотин обвиняется в убийстве. Один из моряков Solong пропал после инцидента. Фото: AFP / Scanpix

Центральный уголовный суд Лондона опровергает информацию СМИ о том, что суд якобы не смог найти взаимопонимания с обвиняемым в убийстве российским капитаном. Очередная встреча петербуржца с лондонским судом намечена на конец мая. Мы поговорили с представителем суда.

​В середине апреля британские и российские СМИ сообщили, что заседание Центрального уголовного суда Лондона, где на скамье подсудимых оказался гражданин России Владимир Мотин, было перенесено из-за невозможности взаимопонимания между россиянином и судьей.

«В связи с отсутствием русского переводчика для оказания помощи ответчику судья Марк Люкрафт отложил слушание по делу о признании вины», - сообщило британское издание Barnet Times Series.

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