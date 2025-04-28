Гражданин России, устроивший взрыв танкера США с топливом для военных, через месяц снова предстанет перед судом

Центральный уголовный суд Лондона опровергает информацию СМИ о том, что суд якобы не смог найти взаимопонимания с обвиняемым в убийстве российским капитаном. Очередная встреча петербуржца с лондонским судом намечена на конец мая. Мы поговорили с представителем суда.
В середине апреля британские и российские СМИ сообщили, что заседание Центрального уголовного суда Лондона, где на скамье подсудимых оказался гражданин России Владимир Мотин, было перенесено из-за невозможности взаимопонимания между россиянином и судьей.