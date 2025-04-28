Гражданин России, устроивший взрыв танкера США с топливом для военных, через месяц снова предстанет перед судом

Контейнеровоз Solong дымится после пожара, который возник в результате столкновения с американским танкером10 марта 2025 года у берегов Великобритании. Капитан Solong, петербуржец Владимир Мотин обвиняется в убийстве. Один из моряков Solong пропал после инцидента.

Фото: AFP / Scanpix