Неизвестные детали Бронзовой ночи: вышла автобиография Андруса Ансипа

Автобиография Андруса Ансипа. Фото: Raamat

Помочь превратить воспоминания в полноценную книгу Андрусу Ансипу помог журналист Юло Руссак.

Те, кто прочтут эту книгу, по словам Юло Руссака, смогут лучше понять, почему Андрус Ансип принимал те или иные решения в сложных ситуациях, узнают о работе премьер-министра и о том, о чем обычно не принято говорить.

Наверняка читателям книги предстоят «моменты узнавания»: речь в автобиографии Ансипа идет и об университетских годах, и жизни в стройотрядах, и о введении евро, и о событиях вокруг похищения велосипедистов в Ливане, и о дебатах в Европарламенте.

Ансип также делится подробностями о том, каким образом обеспечивается безопасность главы правительства и его семьи, какие детали событий «бронзовой ночи» остались скрыты от общественности, как принимались крупные государственные решения, почему, например, железную дорогу выкупали обратно в государственную собственность, и чем занимаются супруги лидеров стран во время саммитов.

Реформист Андрус Ансип возглавлял правительство Эстонии с 2005 по 2014 годы, до этого был министром экономики.

В 2014 году вошел в состав Еврокомиссии в должности заместителя председателя и еврокомиссара по вопросам единого цифрового рынка.