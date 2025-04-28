Неизвестные детали Бронзовой ночи: вышла автобиография Андруса Ансипа

В своей книге «Внукам» известный эстонский политик Андрус Ансип откровенно рассказывает истории из своей жизни - начиная с тех времен, когда он, сидя на коленях у дедушки, внимал советам и опыту дедушки, до сегодняшнего дня, когда сам держит на коленях внуков.
Помочь превратить воспоминания в полноценную книгу Андрусу Ансипу помог журналист Юло Руссак.
Те, кто прочтут эту книгу, по словам Юло Руссака, смогут лучше понять, почему Андрус Ансип принимал те или иные решения в сложных ситуациях, узнают о работе премьер-министра и о том, о чем обычно не принято говорить.
Наверняка читателям книги предстоят «моменты узнавания»: речь в автобиографии Ансипа идет и об университетских годах, и жизни в стройотрядах, и о введении евро, и о событиях вокруг похищения велосипедистов в Ливане, и о дебатах в Европарламенте.
Ансип также делится подробностями о том, каким образом обеспечивается безопасность главы правительства и его семьи, какие детали событий «бронзовой ночи» остались скрыты от общественности, как принимались крупные государственные решения, почему, например, железную дорогу выкупали обратно в государственную собственность, и чем занимаются супруги лидеров стран во время саммитов.
Реформист Андрус Ансип возглавлял правительство Эстонии с 2005 по 2014 годы, до этого был министром экономики.
В 2014 году вошел в состав Еврокомиссии в должности заместителя председателя и еврокомиссара по вопросам единого цифрового рынка.
Занимал этот пост до 2019 года, после чего был избран депутатом Европейского парламента.