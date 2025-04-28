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Полиция нашла пропавшую 14-летнюю девушку

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Полиция сообщает, что 14-летняя Сигрид, ранее пропавшая в Таллинне, найдена и с ней все в порядке.

23 апреля Сигрид ушла из приюта и перестала выходить на связь. Сотрудники полиции проверили все возможные места, где она могла находиться, и в течение нескольких дней продолжали активные поиски.

Ночью 5 мая в Центр тревоги поступило сообщение о том, что девочка находится в одном из парков Таллинна. Полицейские оперативно прибыли на место и доставили Сигрид обратно в приют.

Благодарим всех, кто помогал распространять информацию о розыске.

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