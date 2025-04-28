Внимание Полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю девушку

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в прошлую среду, 23 апреля, Сигрид ушла из приюта и с тех пор на связь не выходила.

Сотрудники полиции проверили возможные места, где она могла находиться, но пока девушку найти не удалось.

Рост Сигрид - 168 сантиметров, у нее светлые волосы.

Последний раз она была одета в черную толстовку, серые спортивные штаны и красные кроссовки.