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Внимание Полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю девушку

Сигрид.
Сигрид. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 14-летней Сигрид, которая пропала в Таллинне.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в прошлую среду, 23 апреля, Сигрид ушла из приюта и с тех пор на связь не выходила.

Сотрудники полиции проверили возможные места, где она могла находиться, но пока девушку найти не удалось.

Рост Сигрид - 168 сантиметров, у нее светлые волосы.

Последний раз она была одета в черную толстовку, серые спортивные штаны и красные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел девушку или располагает информацией о возможном месте ее нахождения, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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