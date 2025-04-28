НЕОЖИДАННО На территории зоопарка поймали опасного дикого зверя

В минувшие выходные на территории Таллиннского зоопарка поймали рысь, которая напала на канадскую казарку.
Опасное животное отловила команда Jäägriabi OÜ, занимающаяся поимкой диких зверей в городе.
Какое-то время рысь слонялась по зоопарку по ночам, периодически пытаясь напасть на его обитателей.
В одну из ночей жертвой хищницы стала канадская казарка, однако более серьезных инцидентов удалось избежать.
Чтобы поймать обнаглевшую рысь, специалистам Jäägriabi пришлось установить в зоопарке специальные клетки-ловушки, сообщает Союз охотников Эстонии.
Вечером 26 апреля рысь все же попала в ловушку и была выпущена обратно в лес в сорока километрах от города.
Как проходила поимка рыси – смотрите в видео по ссылке ниже.
Журналисты Postimees обратились за комментарием к руководству Таллиннского зоопарка, однако на момент публикации ответ получен не был.