СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Мошенничества на десятки тысяч евро, книги с запрещенной символикой на погранпункте, пожар на кухне

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о двух книгах с запрещенной символикой на погранпункте «Нарва», а также о случаях мошенничества на десятки тысяч евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на кухне из-за неисправности удлинителя и о застрявших на заброшенной котельной детях.
Насилие
Вечером 25 апреля в квартире в районе Аннелинн в Тарту был избит 35-летний мужчина. Медики доставили пострадавшего в больницу.
26 апреля в Пыхья-Таллинне 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес увечья своей супруге. Полиция задержала нападавшего.
В этот же день в Ласнамяэ на улице Калевипоя Пыйк неизвестный распылил газ в лицо 29-летнему мужчине.
Также 26 апреля в Мустамяэ 40-летний мужчина напал на свою супругу. Полиция задержала нападавшего.
27 апреля в Кесклинне неизвестный избил 18-летнюю девушку, а в баре волости Хальяла произошла драка, в ходе которой 42-летний мужчина избил другого. Пострадавший был доставлен в больницу.
Кражи
Примерно 15 апреля в Ванамыйза на строительном объекте семьи Сауэ были украдены примерно 18 рулонов (около 360 квадратных метров) материала Protan se 1.6. Это были темно-серые рулоны с нанесенными цифрами 46/24. Предварительный ущерб оценивается в 3382 евро.
24 апреля с территории школы на улице Вабадузе в Раквере был украден электросамокат Xiaomi Electric Scooter Pro 2. Ущерб составил 500 евро.
26 апреля в городе Нарва с улицы Веэ был украден гриль. Ущерб составил 450 евро.
26 апреля из незапертого помещения в здании на улице Вене в Кесклинне неизвестный похитил ноутбук, кошелек с наличными и документами. Ущерб оценивается примерно в 1170 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
26 апреля на улице Садама в Пярну из шкафчика в гардеробе спа-центра были украдены наличные. Ущерб составил 620 евро.
Мошенничество
В марте этого года проживающий в волости Виймси 54-летний мужчина познакомился с человеком, который порекомендовал ему инвестировать в криптовалюту. Мужчина зарегистрировал счет на торговой платформе axioncoins.com и сделал первый взнос через свой кошелек Crypto.com. После этого он неоднократно переводил средства, однако самостоятельно получить заработанные на платформе деньги не смог, так как с него начали требовать дополнительные платежи. Предварительный ущерб от мошенничества составляет 258 603 евро.
24 апреля потерпевшему была отправлена фальшивая банковская ссылка от Swedbank, на котором он несколько раз ввел PIN 1 от Mobiil-ID. С его счетов были переведены в общей сложности 5000 евро на счета посторонних лиц.
Проживающий в Ласнамяэ 64-летний мужчина увидел в интернете рекламу торговли на бирже и оставил свои контакты. Вскоре ему позвонил человек, под руководством которого была зарегистрирована учетная запись на торговой платформе leverus.pro, а затем мужчина сделал первый взнос в размере ста евро. После этого предполагаемый брокер с апреля до осени прошлого года подталкивал мужчину брать кредиты в Swedbank, Bondora, Credit24 и у частных лиц, а также переводить деньги на платформу в криптовалюте и через денежные переводы Western Union на имена частных лиц в Грузии и Турции. Получить самостоятельно переведенные средства мужчина не смог, ему начали предъявлять требования о внесении дополнительных платежей. Предварительный ущерб от мошенничества оценивается в 16 000 евро.
Проживающему в Ласнамяэ 80-летнему мужчине в середине апреля позвонили якобы из Департамента здоровья и сообщили о переплате за прошлый год в размере 123 евро. Во время звонка мужчина подтвердил коды Smart-ID. Затем мошенники перевели с банковского счета принадлежащей ему фирмы крупные и мелкие суммы на банковские счета в Литве, Болгарии и Польше, а также сняли наличные деньги. Предварительный ущерб составляет 117 400 евро.
Жительница Табасалу продавала шкаф через Facebook Marketplace, покупатель предложил забрать его через курьера. После подтверждения заказа курьера женщина обнаружила, что с ее банковского счета в SEB было списано 5000 евро. Женщина немедленно позвонила в банк и заблокировала счет и банковские карты.
В полицию обратилась проживающая в Кохтла-Ярве 73-летняя женщина, которой позвонил неизвестный и ввел ее в заблуждение, сообщив, что ее муж попал в ДТП. Мошенник сообщил в телефонном разговоре, что в результате аварии пострадала девочка, которая находится в тяжелом состоянии в больнице, и чтобы избежать уголовного дела, требуется заплатить деньги. На домашний адрес женщины прибыл курьер, которому она передала 4500 евро наличными.
Проживающая в Кохтла-Ярве 71-летняя женщина сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. По словам мошенника, дочери срочно требовалась операция стоимостью 3000 евро. На домашний адрес женщины также прибыл курьер, которому она передала требуемую сумму.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан России, четверых граждан России, трех граждан Молдовы и одного гражданина Грузии.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
26 апреля на погранпункте «Нарва» при въезде в Эстонию у гражданина Финляндии среди его вещей были обнаружены две книги с запрещенной символикой. Человеку объяснили, что подобная символика в Эстонии запрещена. После разъяснения он отказался от книг и продолжил путь в Эстонию.
26 апреля были составлены предписания о выдворении из Эстонии для трех мужчин 1979, 1986 и 1983 годов рождения, а также назначены штрафы в размере 600 евро. Двум из них был наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев, а мужчине 1983 года рождения - на три месяца. Они находились на территории Шенгенской зоны незаконно в течение 14 дней, все дни - в Эстонии.
27 апреля пограничники обнаружили на приграничной полосе в деревне Вымморски волости Сетомаа человека. Молодой человек - гражданин России - был задержан и доставлен для проведения процессуальных действий в полицейский участок города Выру.
27 апреля в Таллиннском аэропорту был задержан и доставлен в центр содержания для процессуальных действий гражданин Республики Узбекистан 1987 года рождения. Он незаконно находился в Эстонии в течение пяти дней, при этом его вид на жительство утратил силу еще в ноябре прошлого года. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию в течение 14 дней, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев.
Пожары
25 апреля в 23:15 спасатели выехали на улицу Каруснаха в поселок Карьякюла волости Ляэне-Харью для тушения горящих транспортных средств. На место приехали профессиональные спасатели Кейла и Палдиски, а также спасатели-добровольцы Хюйру и Лохусалу. На месте было установлено, что горят два грузовика и один легковой автомобиль, все находились на расстоянии от зданий. Пожар был ликвидирован к 00:32.
27 апреля в 03:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Сиде в поселке Луйге волости Кийли во дворе жилого дома открытым пламенем горит сарай. На место прибыли спасатели Юри и Кейла вместе со спасателями-добровольцами Саку и Тыдва. Прибыв на место, они увидели, что рядом с горящим сараем находится еще одна вспомогательная постройка, и немедленно приступили к локализации пожара. Пожар был ликвидирован к 05:46. По оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара могло стать использование гриля: накануне вечером готовили на гриле, а затем убрали его в сарай, где находились дрова. Из гриля могли выпасть горячие угли, что и привело к возгоранию.
27 апреля в 17:07 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Паэ в Ласнамяэ работает дымовой датчик и ощущается запах дыма. Спасатели Ласнамяэ проникли в квартиру и обнаружили на кухне пожар: горела кухонная мебель возле микроволновой печи и за шкафами. Пожар был потушен, квартира проветрена к 17:46. Предположительно, пожар начался из-за неисправности удлинителя.
27 апреля в 21:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в доме на улице Муху в Ласнамяэ горит балкон одной из квартир. Жильцы успели потушить огонь до прибытия спасателей. Спасатели проверили место происшествия, чтобы убедиться, что опасность миновала. Предположительно, пожар начался из-за того, что на балкон с соседней квартиры попал горящий окурок или горячая зола, что вызвало возгорание оконной рамы. В самой квартире никто не курил.
ДТП
27 апреля в 01:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице М. Хярма в Ласнамяэ автомобиль врезался в столб и остановился на краю ласнамяэской канавы. Водитель скрылся с места происшествия. Чтобы достать машину, спасателям пришлось убрать несколько заборных столбов и спилить часть ограды. Автомобиль удалось безопасно извлечь, не допустив его падения на Лаагна-теэ. Полиция эвакуировала машину.
Прочее
25 апреля в 13:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Астангу в Хааберсти на крыше заброшенной котельной застряли дети. Они забрались наверх, но побоялись спуститься обратно. Спасатели Лиллекюла с помощью выдвижной лестницы вернули троих детей на землю. Детям объяснили, что лазить по заброшенным зданиям очень опасно и можно легко получить травмы. Перед уходом спасатели срезали лестницу здания дисковой пилой, чтобы туда больше никто не мог забраться.
25 апреля в 22:48 спасатели выехали на улицу Мулла в Пыхья-Таллинн, где человек провалился сквозь крышу строящегося дома. Пострадавший упал примерно с двухметровой высоты и нуждался в помощи. Спасатели Лиллекюла с помощью лестницы подняли пострадавшего, вернули на землю и передали в руки скорой помощи.