СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Мошенничества на десятки тысяч евро, книги с запрещенной символикой на погранпункте, пожар на кухне

В марте этого года проживающий в волости Виймси 54-летний мужчина познакомился с человеком, который порекомендовал ему инвестировать в криптовалюту. Мужчина зарегистрировал счет на торговой платформе axioncoins.com и сделал первый взнос через свой кошелек Crypto.com. После этого он неоднократно переводил средства, однако самостоятельно получить заработанные на платформе деньги не смог, так как с него начали требовать дополнительные платежи. Предварительный ущерб от мошенничества составляет 258 603 евро.

24 апреля потерпевшему была отправлена фальшивая банковская ссылка от Swedbank, на котором он несколько раз ввел PIN 1 от Mobiil-ID. С его счетов были переведены в общей сложности 5000 евро на счета посторонних лиц.

Проживающий в Ласнамяэ 64-летний мужчина увидел в интернете рекламу торговли на бирже и оставил свои контакты. Вскоре ему позвонил человек, под руководством которого была зарегистрирована учетная запись на торговой платформе leverus.pro, а затем мужчина сделал первый взнос в размере ста евро. После этого предполагаемый брокер с апреля до осени прошлого года подталкивал мужчину брать кредиты в Swedbank, Bondora, Credit24 и у частных лиц, а также переводить деньги на платформу в криптовалюте и через денежные переводы Western Union на имена частных лиц в Грузии и Турции. Получить самостоятельно переведенные средства мужчина не смог, ему начали предъявлять требования о внесении дополнительных платежей. Предварительный ущерб от мошенничества оценивается в 16 000 евро.