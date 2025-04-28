На большей части территории Испании и Португалии отключилось электричество

Отключение электричества началось вскоре после полудня и, судя по всему, затронуло города по всей стране, хотя Балеарские и Канарские острова, похоже, не пострадали. Португальский оператор электроэнергии считает, что отключение было вызвано редким атмосферным явлением, связанным с колебаниями температуры.
Испанский оператор электросетей заявил, что на данный момент электроснабжение восстанавливается «в нескольких районах на севере, юге и западе [Пиренейского] полуострова», и что оно будет постепенным.
На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей Португалии не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.
Мэр Мадрида призвал местных жителей держаться подальше от дорог и звонить в службу спасения только в случае крайней необходимости.
В Лиссабоне из-за отключения электричества не принимаются платежи по картам. К банкоматам выстроились очереди.
Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.
«Все ресурсы направлены на решение этой проблемы», - говорится в сообщении на сайте X.
Работа общественного транспорта нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры.
Как сообщила португальская энергетическая компания REN (Rede Elétrica Nacional), перебои в электроснабжении страны стали результатом «неполадки в испанской электросети».
«Из-за резких колебаний температуры в центральной части Испании возникли аномальные колебания на линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ) — явление, известное как 'индуцированные атмосферные вибрации'», — отмечает REN.
Испания пока не прокомментировала это заявление.
Президент Евросовета Антонио Коста заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что отключение электричества было вызвано кибератакой.
В Мадриде многие предприятия, магазины и рестораны погрузились в темноту. Во многих местах также отключился интернет.
По сообщениям местных жителей, в центре испанской столицы из-за неработающих светофоров образовались пробки.
Испанская национальная железнодорожная компания Renfe заявила, что в 12:30 по местному времени вся национальная электросеть страны была отключена. Поезда остановились и не отправлялись на всех станциях, говорится в сообщении компании.
Метрополитен Мадрида сообщил, что его работа прервана из-за отключения электричества.
На ежегодном теннисном турнире Madrid Open из-за отключения электричества пришлось приостановить игру. Британский теннисист Джейкоб Фернли был вынужден покинуть корт, сообщает PA media.
Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что начинает восстанавливать электроснабжение на севере и юге страны.
Один из жителей испанского муниципалитета Валь-де-Ушо (в 30 км от Валенсии) рассказал Би-би-си, что сигнал его мобильного телефона не работал около двух часов, что, по его словам, было страшно, так как он пытался получить свежие новости о происходящем.
Теперь сигнал восстановился, и он, как и другие местные жители, воспользовался тем, что нет электричества, и пошел посидеть в кафе, за столиком на улице.
Французский оператор энергосистемы RTE сообщил, что помогает снабжать электричеством испанскую сеть.
В RTE заявили, что уже восстановили подачу 700 МВт для нужд Испании и увеличат объём помощи, как только энергосистема Пиренейского полуострова сможет принять больше.
Вслед за отключениями в Испании и Португалии временно отключилось электричество на части Франции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на французского оператора электросетей RTE.
Пресс-секретарь RTE не дает более подробной информации о масштабах отключения, но говорит, что после кратковременного перерыва подача электроэнергии возобновилась.