На большей части территории Испании и Португалии отключилось электричество

​Испанский оператор электросетей заявил, что на данный момент электроснабжение восстанавливается «в нескольких районах на севере, юге и западе [Пиренейского] полуострова», и что оно будет постепенным.

На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей Португалии не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.

Мэр Мадрида призвал местных жителей держаться подальше от дорог и звонить в службу спасения только в случае крайней необходимости.

В Лиссабоне из-за отключения электричества не принимаются платежи по картам. К банкоматам выстроились очереди.

Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.

«Все ресурсы направлены на решение этой проблемы», - говорится в сообщении на сайте X.

Работа общественного транспорта нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры.

Как сообщила португальская энергетическая компания REN (Rede Elétrica Nacional), перебои в электроснабжении страны стали результатом «неполадки в испанской электросети».

«Из-за резких колебаний температуры в центральной части Испании возникли аномальные колебания на линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ) — явление, известное как 'индуцированные атмосферные вибрации'», — отмечает REN.

Испания пока не прокомментировала это заявление.