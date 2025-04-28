В Испании, Португалии и на юго-западе Франции - масштабный блэкаут

Масштабные отключения электричества парализовали общественную жизнь в Испании, Португалии, а также на юго-западе Франции и в Андорре.

В понедельник, 28 апреля, без электроснабжения остались миллионы человек, в том числе жители Мадрида и Лиссабона.

Остановились поезда, отключились светофоры

В результате блэкаута прервалась работа метро и железнодорожного транспорта, отключились светофоры, начались сбои в работе интернета и мобильной связи.

По данным испанских СМИ, в момент отключения люди застряли в лифтах.

Испанская железнодорожная компания Adif сообщила, что железнодорожное сообщение остановлено по всей стране.

В работе испанских аэропортов наблюдаются задержки, но прием и отправка рейсов продолжаются благодаря системам аварийного питания, заявил оператор Aena.

Оператор испанских электросетей Red Eléctrica в свою очередь указал, что восстановление электроснабжения займет «от 6 до 10 часов».

При этом в ряде районов страны подача электричества уже возобновлена, передает агентство AFP.

Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал чрезвычайное заседание правительства.

«Правительство работает над установлением причины этого инцидента и предоставляет все ресурсы для его скорейшего разрешения», - заявили в его офисе.

Власти призвали населения оставаться на местах, чтобы избежать хаоса на дорогах.

Причины блэкаута выясняются

Португальский сетевой оператор REN сообщил, что от блэкаута пострадал «весь Пиренейский полуостров», а также часть Франции.

По этим данным, были активированы все планы восстановления энергоснабжения «в сотрудничестве с европейскими производителями энергии и операторами».

Французский оператор высоковольтных сетей RTE указал, что на несколько минут было отключено электричество в Стране басков, в настоящее время электроснабжение восстановлено.

Причины случившегося выясняются. По данным СМИ, в числе версий рассматривается хакерская атака.

В Брюсселе заявили, что Еврокомиссия поддерживает связь с властями Испании и Португалии, «чтобы понять причины и последствия ситуации».