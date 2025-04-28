В Испании, Португалии и на юго-западе Франции - масштабный блэкаут

В Испании, Португалии, а также на юго-западе Франции произошло масштабное отключение электричества. Сбой в электроснабжении парализовал общественную жизнь, в том числе в Лиссабоне и Мадриде.
Масштабные отключения электричества парализовали общественную жизнь в Испании, Португалии, а также на юго-западе Франции и в Андорре.
В понедельник, 28 апреля, без электроснабжения остались миллионы человек, в том числе жители Мадрида и Лиссабона.
Остановились поезда, отключились светофоры
В результате блэкаута прервалась работа метро и железнодорожного транспорта, отключились светофоры, начались сбои в работе интернета и мобильной связи.
По данным испанских СМИ, в момент отключения люди застряли в лифтах.
Испанская железнодорожная компания Adif сообщила, что железнодорожное сообщение остановлено по всей стране.
В работе испанских аэропортов наблюдаются задержки, но прием и отправка рейсов продолжаются благодаря системам аварийного питания, заявил оператор Aena.
Оператор испанских электросетей Red Eléctrica в свою очередь указал, что восстановление электроснабжения займет «от 6 до 10 часов».
При этом в ряде районов страны подача электричества уже возобновлена, передает агентство AFP.
Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал чрезвычайное заседание правительства.
«Правительство работает над установлением причины этого инцидента и предоставляет все ресурсы для его скорейшего разрешения», - заявили в его офисе.
Власти призвали населения оставаться на местах, чтобы избежать хаоса на дорогах.
Причины блэкаута выясняются
Португальский сетевой оператор REN сообщил, что от блэкаута пострадал «весь Пиренейский полуостров», а также часть Франции.
По этим данным, были активированы все планы восстановления энергоснабжения «в сотрудничестве с европейскими производителями энергии и операторами».
Французский оператор высоковольтных сетей RTE указал, что на несколько минут было отключено электричество в Стране басков, в настоящее время электроснабжение восстановлено.
Причины случившегося выясняются. По данным СМИ, в числе версий рассматривается хакерская атака.
В Брюсселе заявили, что Еврокомиссия поддерживает связь с властями Испании и Португалии, «чтобы понять причины и последствия ситуации».
Представительница ведомства указала на координированные усилия по восстановлению электроснабжения.