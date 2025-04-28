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Жители Эстонии в эпицентре блэкаута в Португалии: царит полный хаос

Перевод: Сергей Светлов
Станция метро в Барселоне осталась без электричества.
Станция метро в Барселоне осталась без электричества. Фото: Quique Garcia/EPA/Scanpix

Семья путешественников Мерекиви оказалась в понедельник в самом центре массового отключения электроэнергии, поразившего Пиренейский полуостров. Они рассказали, что в Португалии царит настоящий хаос, а первоначально предупреждали, что электричества может не быть целых три дня.

По словам Микка Мерекиви, ведущего видеоблог на YouTube под названием Säästurotid reisivad, он и его семья находилась в магазине около полудня, когда внезапно отключилось электричество и по громкоговорителям начали звучать предупреждения на местном языке. Спустя некоторое время на ломаном английском прозвучала информация о необходимости эвакуироваться из здания в связи с масштабным отключением электроэнергии.

«Сначала говорили, что придется обходиться без электричества целых три дня, позже стали говорить, что устранение проблемы займет от шести до десяти часов», - рассказал Микк.

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