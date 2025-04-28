Жители Эстонии в эпицентре блэкаута в Португалии: царит полный хаос

По словам Микка Мерекиви, ведущего видеоблог на YouTube под названием Säästurotid reisivad, он и его семья находилась в магазине около полудня, когда внезапно отключилось электричество и по громкоговорителям начали звучать предупреждения на местном языке. Спустя некоторое время на ломаном английском прозвучала информация о необходимости эвакуироваться из здания в связи с масштабным отключением электроэнергии.