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Глава Elering: мы не знаем причин блэкаута в Испании

Перевод: Сергей Светлов
Калле Кильк.
Калле Кильк. Фото: Madis Veltman

Руководитель Elering Калле Кильк заявил в понедельник вечером Postimees, что не знает о причинах масштабного отключения электроэнергии в Испании и Португалии больше того, что написано в новостных порталах.

«Поскольку мы на самом деле не знаем, каковы причины отключения электроэнергии в Испании и Португалии, я никак не могу прокомментировать возможную связь с энергосистемой Эстонии. Мы находимся примерно в том же информационном поле, что и все остальные люди. Больше никакой информации у нас нет, все, что мы знаем, пришло к нам через СМИ. Я не могу сказать, соответствует ли все тому, как написано в статьях», - прокомментировал Кильк.

Он отметил, что ассоциация операторов магистральных сетей ENTSO-E обещала дать краткий комментарий в понедельник, но точное время неизвестно. «Оттуда, надеюсь, поступит чуть более ясная информация», - сказал Кильк.

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