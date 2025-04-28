Глава Elering: мы не знаем причин блэкаута в Испании

«Поскольку мы на самом деле не знаем, каковы причины отключения электроэнергии в Испании и Португалии, я никак не могу прокомментировать возможную связь с энергосистемой Эстонии. Мы находимся примерно в том же информационном поле, что и все остальные люди. Больше никакой информации у нас нет, все, что мы знаем, пришло к нам через СМИ. Я не могу сказать, соответствует ли все тому, как написано в статьях», - прокомментировал Кильк.