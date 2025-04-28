Полиция задержала в Копли пьяного водителя, скрывшегося с места аварии

В понедельник вечером полиция задержала в районе Пыхья-Таллинна пьяного водителя, который врезался в другой автомобиль и скрылся с места происшествия.
Незадолго до 16:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Коплиранна в Пыхья-Таллинне водитель Škoda в состоянии алкогольного опьянения въехал в заднюю часть автомобиля Ford.
Находившиеся в Škoda мужчины скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны полицией в Копли.
В аварии никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато производство.