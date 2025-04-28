Полиция задержала в Копли пьяного водителя, скрывшегося с места аварии

Незадолго до 16:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Коплиранна в Пыхья-Таллинне водитель Škoda в состоянии алкогольного опьянения въехал в заднюю часть автомобиля Ford.

Находившиеся в Škoda мужчины скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны полицией в Копли.