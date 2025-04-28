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Полиция задержала в Копли пьяного водителя, скрывшегося с места аварии

Перевод: Сергей Светлов
Полиция.
Полиция. Фото: Taavi Sepp

В понедельник вечером полиция задержала в районе Пыхья-Таллинна пьяного водителя, который врезался в другой автомобиль и скрылся с места происшествия.

Незадолго до 16:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Коплиранна в Пыхья-Таллинне водитель Škoda в состоянии алкогольного опьянения въехал в заднюю часть автомобиля Ford.

Находившиеся в Škoda мужчины скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны полицией в Копли.

В аварии никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато производство.

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