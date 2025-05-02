СПЕКУЛЯЦИЯ Смотрите, где в Нарве может появиться новая военная база

Оно, безусловно нуждается в хорошем ремонте. Также можно рассмотреть вариант переселения жителей Партизани, 6 в другое муниципальное жилье, тогда оба здания можно будет снести, и для строительства небольшой базы места вполне хватит. Площаь Партизани, 4 - 2707м2, Патризани, 6 - 5314м2.

Въезд в город

Спорный вариант, однако, территория очень большая. Фото: Google Maps

На въезде в город 85 654м2 земли являются муниципальной собственностью. По сути, это огромный пустырь, который идеально подходит для строительства промышленных объектов, а также в теории мог бы использоваться для расположения военной базы.

Главное городское шоссе - рядом. Однако, к шоссе придется проложить подъездную дорогу, и это может быть проблематично. Также потребуется решение города о выделении или продаже земли.

​Пустырь у школы Паю

Фото: Google Maps

Пустырь возле школы Паю, согласно данным земельного кадастра Эстонии, не имеет конкретного владельца - часть земли является общественной, принадлежность другой же пока не определена, вместе они составляют 35 280 м2.

Это довольно большой участок, с ландшафтом которого, может быть, придется немного поработать, но, в целом, на нем можно построить военную базу. Рядом находится дорога, что очень удобно.

К тому же такое месторасположение гарантирует, что база не будет доставлять нарвитянам неудобства.

Пустырь у школы Паю. Фото: Диана Харламова

Здание бывшего общежития, Космонауди, 6

Заброшенное здание соседствует с торговым центром Kerese. Фото: Google Maps

Большое здание на Космонауди, 6 является частной собственностью ракверской фирмы OÜ PAK в 2001 году. Ранее там тоже располагалось общежитие, но новый владелец планирован снести здание. Однако, этого не случилось.