Пт, 2.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

СПЕКУЛЯЦИЯ Смотрите, где в Нарве может появиться новая военная база

Фото статьи
Фото: Диана Харламова / Rus.Postimees

В Нарве будет построена военная база, заявил на прошлой неделе генерал-майор Сил обороны Вахур Карус. Однако, подробностей пока нет - не очень ясно, что будет представлять из себя этот объект. В Нарве много участков, которые могут быть теоретически использованы для создания военной базы. 

Эстония взяла курс на усиление оборонного потенциала. Расходы на оборону повысятся, будет принят дополнительный госбюджет, и именно из него будут взяты деньги на создание военной базы в Нарве.

Пока нет никаких конкретных планов или деталей, известно лишь, что в Нарве появится военный городок, в котором разместят около 250 военнослужащих вместе с техникой и вооружением. Время от времени на базе будут находиться союзные войска НАТО. Это позволяет предположить, что построить нужно будет вместительные казармы, гаражи, столовую, склады, здание командования, парковки и защитный периметр. 

Rus.Postimees составил спекулятивный каталог мест, потенциально пригодных для строительства такой базы. 

Отметим, что решения о том, где именно строить базу еще нет, и ни один из приведенных участков официально Силами обороны сейчас не рассматривается. Глава генштаба Вахур Карус заявил ранее лишь то, что Силы обороны предпочитаю основать базу в черте города. 

Пообщавшись с нарвитянами, которые уже выдвигают предположения, мы выбрали восемь различных вариантов в черте города. 

Район Кадастику

Земля в районе Кадастику.
Земля в районе Кадастику. Фото: Google Maps

Одним из самых популярных вариантов среди опрошенных нарвитян является район возле карьера Кадастику. 

Рядом расположены промышленные здания, есть хорошие подъездные дороги и много свободной территории - 77 017 м2. Вся территория является государственной. 

Здание бывшего общежития, Партизани, 4

Два общежития находятся по соседству в районе Солдина.
Два общежития находятся по соседству в районе Солдина. Фото: Google Maps

На улице Партизани в районе Солдина расположены два старых общежития - Партизани, 4 и Партизани, 6 - и если во втором еще теплится какая-то жизнь, то первое здание полностью свободно. 

Оно, безусловно нуждается в хорошем ремонте. Также можно рассмотреть вариант переселения жителей Партизани, 6 в другое муниципальное жилье, тогда оба здания можно будет снести, и для строительства небольшой базы места вполне хватит. Площаь Партизани, 4 - 2707м2, Патризани, 6 - 5314м2. 

Въезд в город

Спорный вариант, однако, территория очень большая.
Спорный вариант, однако, территория очень большая. Фото: Google Maps

На въезде в город 85 654м2 земли являются муниципальной собственностью. По сути, это огромный пустырь, который идеально подходит для строительства промышленных объектов, а также в теории мог бы использоваться для расположения военной базы. 

Главное городское шоссе - рядом. Однако, к шоссе придется проложить подъездную дорогу, и это может быть проблематично. Также потребуется решение города о выделении или продаже земли. 

​Пустырь у школы Паю

 Фото: Google Maps

Пустырь возле школы Паю, согласно данным земельного кадастра Эстонии, не имеет конкретного владельца - часть земли является общественной, принадлежность другой же пока не определена, вместе они составляют 35 280 м2. 

Это довольно большой участок, с ландшафтом которого, может быть, придется немного поработать, но, в целом, на нем можно построить военную базу. Рядом находится дорога, что очень удобно. 

К тому же такое месторасположение гарантирует, что база не будет доставлять нарвитянам неудобства.

Пустырь у школы Паю.
Пустырь у школы Паю. Фото: Диана Харламова

Здание бывшего общежития, Космонауди, 6

Заброшенное здание соседствует с торговым центром Kerese.
Заброшенное здание соседствует с торговым центром Kerese. Фото: Google Maps

Большое здание на Космонауди, 6 является частной собственностью ракверской фирмы OÜ PAK в 2001 году. Ранее там тоже располагалось общежитие, но новый владелец планирован снести здание. Однако, этого не случилось. 

Сбоку от заброшенного здания находится торговый центр Kerese, на близлежащей территории - жилые дома. 

К территории, на которой расположено здание, не очень удобно подъезжать, что для военной базы - проблема. К тому же общая площадь здания и территории - всего 4001 м2. 

Здание находится в частной собственности, но планов на него пока нет.
Здание находится в частной собственности, но планов на него пока нет. Фото: PlfGoogle

​Бывшая гробовая, Райя, 3

Бывшая гробовая прячется в кустах, которые располагаются по пути на речной  променад.
Бывшая гробовая прячется в кустах, которые располагаются по пути на речной  променад. Фото: Google Maps

Здание, в котором раньше находилась гробовая, является частной собственностью и уже давно выставлено на продажу за 274 900 евро. Обозначается, как «земля коммерческого назначения». 

Оно почти полностью разрушено. Вся площадь занимает 7 370 м2. В целом, неплохой вариант: база будет расположена максимально близко к границе. 

Заброшенный Дом культуры Герасимова, Йоала, 8

Сейчас здание Дома культуры на Йоала 8 находится не в лучшем состоянии и заброшено.
Сейчас здание Дома культуры на Йоала 8 находится не в лучшем состоянии и заброшено. Фото: Google Maps

Неотреставрированное здание бывшего ДК принадлежит российскому бизнесмену Гагику Язычану. Здание было выкуплено фирмой бизнесмена в 2004 году, на него были наполеоновские планы, но чуда не произошло. 

Последний раз Язычан предлагал городу выкупить у него здание в 2019 году за 450 000 евро, новых данных о цене на объект нет. Площадь здания вместе с принадлежащей ему территорией составляет 13 417м2. 

Реконструкция такого здания обойдется примерно в 12 миллионов евро, и оно не совсем подходит для военной базы, поэтому проще было бы его снести и построить новое. Хотя ДК Герасимова уже стал своеобразным памятником архитектуры для нарвитян. 

Заброшенный Дом культуры им. Герасимова в Нарве.
Заброшенный Дом культуры им. Герасимова в Нарве. Фото: Diana Harlamova

Здание Нарвской школы для взрослых, Калда,9

 Фото: Google Maps

По адресу Калда, 9 находится здание Нарвской школы для взрослых. Однако ранее велись разговоры о том, что школу объединят с профессионально-техническим училищем, которое располагается на Кренгольме. 

Пока конкретного плана нет, но, если он появится, здание освободится. Оно в хорошем состоянии. Площадь занимает 8956м2.  

Комментарии

Ключевые слова

Наверх