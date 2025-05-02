СПЕКУЛЯЦИЯ Смотрите, где в Нарве может появиться новая военная база

В Нарве будет построена военная база, заявил на прошлой неделе генерал-майор Сил обороны Вахур Карус. Однако, подробностей пока нет - не очень ясно, что будет представлять из себя этот объект. В Нарве много участков, которые могут быть теоретически использованы для создания военной базы.
Эстония взяла курс на усиление оборонного потенциала. Расходы на оборону повысятся, будет принят дополнительный госбюджет, и именно из него будут взяты деньги на создание военной базы в Нарве.
Пока нет никаких конкретных планов или деталей, известно лишь, что в Нарве появится военный городок, в котором разместят около 250 военнослужащих вместе с техникой и вооружением. Время от времени на базе будут находиться союзные войска НАТО. Это позволяет предположить, что построить нужно будет вместительные казармы, гаражи, столовую, склады, здание командования, парковки и защитный периметр.
Rus.Postimees составил спекулятивный каталог мест, потенциально пригодных для строительства такой базы.
Отметим, что решения о том, где именно строить базу еще нет, и ни один из приведенных участков официально Силами обороны сейчас не рассматривается. Глава генштаба Вахур Карус заявил ранее лишь то, что Силы обороны предпочитаю основать базу в черте города.
Пообщавшись с нарвитянами, которые уже выдвигают предположения, мы выбрали восемь различных вариантов в черте города.
Район Кадастику
Одним из самых популярных вариантов среди опрошенных нарвитян является район возле карьера Кадастику.
Рядом расположены промышленные здания, есть хорошие подъездные дороги и много свободной территории - 77 017 м2. Вся территория является государственной.
Здание бывшего общежития, Партизани, 4
На улице Партизани в районе Солдина расположены два старых общежития - Партизани, 4 и Партизани, 6 - и если во втором еще теплится какая-то жизнь, то первое здание полностью свободно.
Оно, безусловно нуждается в хорошем ремонте. Также можно рассмотреть вариант переселения жителей Партизани, 6 в другое муниципальное жилье, тогда оба здания можно будет снести, и для строительства небольшой базы места вполне хватит. Площаь Партизани, 4 - 2707м2, Патризани, 6 - 5314м2.
Въезд в город
На въезде в город 85 654м2 земли являются муниципальной собственностью. По сути, это огромный пустырь, который идеально подходит для строительства промышленных объектов, а также в теории мог бы использоваться для расположения военной базы.
Главное городское шоссе - рядом. Однако, к шоссе придется проложить подъездную дорогу, и это может быть проблематично. Также потребуется решение города о выделении или продаже земли.
Пустырь у школы Паю
Пустырь возле школы Паю, согласно данным земельного кадастра Эстонии, не имеет конкретного владельца - часть земли является общественной, принадлежность другой же пока не определена, вместе они составляют 35 280 м2.
Это довольно большой участок, с ландшафтом которого, может быть, придется немного поработать, но, в целом, на нем можно построить военную базу. Рядом находится дорога, что очень удобно.
К тому же такое месторасположение гарантирует, что база не будет доставлять нарвитянам неудобства.
Здание бывшего общежития, Космонауди, 6
Большое здание на Космонауди, 6 является частной собственностью ракверской фирмы OÜ PAK в 2001 году. Ранее там тоже располагалось общежитие, но новый владелец планирован снести здание. Однако, этого не случилось.
Сбоку от заброшенного здания находится торговый центр Kerese, на близлежащей территории - жилые дома.
К территории, на которой расположено здание, не очень удобно подъезжать, что для военной базы - проблема. К тому же общая площадь здания и территории - всего 4001 м2.
Бывшая гробовая, Райя, 3
Здание, в котором раньше находилась гробовая, является частной собственностью и уже давно выставлено на продажу за 274 900 евро. Обозначается, как «земля коммерческого назначения».
Оно почти полностью разрушено. Вся площадь занимает 7 370 м2. В целом, неплохой вариант: база будет расположена максимально близко к границе.
Заброшенный Дом культуры Герасимова, Йоала, 8
Неотреставрированное здание бывшего ДК принадлежит российскому бизнесмену Гагику Язычану. Здание было выкуплено фирмой бизнесмена в 2004 году, на него были наполеоновские планы, но чуда не произошло.
Последний раз Язычан предлагал городу выкупить у него здание в 2019 году за 450 000 евро, новых данных о цене на объект нет. Площадь здания вместе с принадлежащей ему территорией составляет 13 417м2.
Реконструкция такого здания обойдется примерно в 12 миллионов евро, и оно не совсем подходит для военной базы, поэтому проще было бы его снести и построить новое. Хотя ДК Герасимова уже стал своеобразным памятником архитектуры для нарвитян.
Здание Нарвской школы для взрослых, Калда,9
По адресу Калда, 9 находится здание Нарвской школы для взрослых. Однако ранее велись разговоры о том, что школу объединят с профессионально-техническим училищем, которое располагается на Кренгольме.
Пока конкретного плана нет, но, если он появится, здание освободится. Оно в хорошем состоянии. Площадь занимает 8956м2.