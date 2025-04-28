ВИДЕО Приговоренный к пожизненному заключению убийца полицейского хочет выйти на свободу

По словам Калда, за почти три десятилетия после убийства полицейского Марта Лаане на улице Яана Коорти в Ласнамяэ он провел на свободе всего девять месяцев после достижения совершеннолетия.

Пожизненно осужденные могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после 25 лет заключения. Три года назад уездный суд уже однажды освободил Калду, однако окружной суд отменил это решение.

«В 2006 году я еще не встал на путь законопослушности ни по натуре, ни по поведению. Во мне были глубоко укоренены криминальные модели поведения, и именно из-за этого я совершил тогда преступления, - заявил Калда в суде. - После уголовного дела в тюрьме Румму в 2007 году в моей жизни произошли изменения. Я стал верующим. Иисус Христос пришел в мою жизнь. Я ощутил прикосновение Бога».

По словам Калда, с момента обращения в веру он ведет себя согласно христианским нормам и старается избегать конфликтов и преступных действий. Он сообщил, что недавно его перевели из Вируской тюрьмы с усиленным режимом в Таллиннскую тюрьму. Калда добавил, что прошел все необходимые программы и что после освобождения у него будет постоянное место жительства.

Помощник прокурора Урмо Пааль отметил, что Калда не совершал преступлений уже 19 лет и в течение последних 13 лет не имел дисциплинарных наказаний. Тем не менее прокуратура не поддерживает его условно-досрочное освобождение.

«Прежде всего, следует учитывать опасность совершенных им преступлений, в том числе трижды - тяжких преступлений против жизни при разных обстоятельствах», - объяснил Пааль.