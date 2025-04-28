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АНАЛИЗ У Партии реформ и «Ээсти 200» закончился медовый месяц?

Перевод: Сергей Светлов
Коалиционное соглашение было подписано в Белом зале Рийгикогу. Соглашение подписали лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас и председатель Партии реформ Кристен Михал.
Коалиционное соглашение было подписано в Белом зале Рийгикогу. Соглашение подписали лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас и председатель Партии реформ Кристен Михал. Фото: Mihkel Maripuu

Более месяца продолжавшиеся коалиционные переговоры подошли к стадии, где две партии начинают спорить по важным вопросам. По крайней мере, из лагеря «Ээсти 200» звучит следующее описание динамики власти: мы хотим реализовать большие проекты, а Партия реформ тормозит процесс.

Тем не менее, председатель «Ээсти 200» и министр образования и науки Кристина Каллас не рисует столь драматичную картину. Она отмечает, что в ходе коалиционных переговоров высказывались разные мнения: делать ли крупные и долгосрочные реформы или просто управлять страной ближайшие два года. Однако, по ее словам, линия разногласий проходит не столько между партиями, сколько между отдельными людьми.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Лийна Керсна со своей стороны парирует: «В области образования я ожидала бы от министра [образования] больше идей. В этой сфере мы не делаем ничего основополагающего».

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