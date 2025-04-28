АНАЛИЗ У Партии реформ и «Ээсти 200» закончился медовый месяц?

Тем не менее, председатель «Ээсти 200» и министр образования и науки Кристина Каллас не рисует столь драматичную картину. Она отмечает, что в ходе коалиционных переговоров высказывались разные мнения: делать ли крупные и долгосрочные реформы или просто управлять страной ближайшие два года. Однако, по ее словам, линия разногласий проходит не столько между партиями, сколько между отдельными людьми.