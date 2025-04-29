Мэру Нарвы Катри Райк угрожают убийством

Райк не стала скрывать, что те или иные угрозы получала в должности мэра и в прошлом.

Как известно, серьезный кризис безопасности наблюдался в Нарве летом 2022 года, когда правительство и полиция демонтировали в приграничном регионе советские военные монументы - в те дни Катри Райк сопровождал приставленный к ней полицией телохранитель, и однажды во время заседания Нарвского горсобрания тому пришлось вмешаться в ситуацию, зачинщиком которой был небезызвестный Айво Петерсон.