СМИ: Россия расширяет воинские части на границей с Европой, готовясь к потенциальной войне с НАТО

Россия собирается построить новые казармы и полигоны, модернизировать арсеналы и железнодорожные пути в районе Петрозаводска в Карелии, где планируют создать новый армейский штаб для управления десятками тысяч военных, сообщает издание. Новые железнодорожные пути прокладывают вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Петербурга до границы с Эстонией, а существующие железнодорожные линии расширяются.

Президент РФ Владимир Путин в 2014 году распорядился увеличить численность российской армии до полутора миллионов человек. Многие новые солдаты, которые сейчас служат в Украине, должны стать основной российской армии, готовящейся к противостоянию с НАТО, заявили западные военные и разведчики. Большая часть новых военных, как отмечает издание, будет переброшена в Ленинградский военный округ, который граничит с Финляндией, Латвией и Эстонией.

Сотрудник европейской разведки заявил WSJ, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, вторгшись в небольшую страну, входящую в альянс, например, в Эстонию, где живет много русских. Старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги Майкл Кофман заявил, что, по его мнению, Россия «довольно скоро» может провести «ограниченную операцию против стран Балтии».

Датская разведка в феврале выпустила доклад, в котором предупредила, что Россия может начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. Западные военные чиновники сказали WSJ, что прекращение огня в Украине позволит российским военным подготовиться еще быстрее.