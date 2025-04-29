Убит пятый генерал, новорожденных выписывают в военной в форме, стоимость элитной недвижимости бьет рекорды. Обзор событий в РФ

В подмосковном городе Балашиха был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба российской армии генерал-лейтенант Ярослав Москалик - российские следователи уже связали теракт с украинскими спецслужбами. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Роддом в сибирском городе Кемерово устроил акцию, прогремевшую на всю страну, - новорожденных по желанию родителей выписывают в миниатюрных пилотках и плащ-палатках. А в это время Москва стала пятым в мире городом по стоимости элитной недвижимости - но это в среднем, поскольку в некоторых жилых комплексах цена за квадратный метр выше, чем где-либо в мире.
Пятый убитый генерал
Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе был убит один из главных оперативных стратегов российской армии, прорабатывавший детали множества операций в украинской войне генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Для этого организаторы убийства начинили взрывчаткой стоявший около подъезда дома генерала автомобиль, который затем был подорван дистанционно.
В организации теракта российские следователи быстро нашли «украинский след», и в самой Украине, как это происходило и в других подобных случаях, косвенно это обвинение уже подтвердили. И это наверняка похоже на правду, поскольку в обычное время генералы из Генштаба пачками просто так не взрываются - а Москалик за последние два года уже пятый убитый высокопоставленный чиновник из российского оборонного ведомства.
Москалик занимался «украинским вопросом» довольно давно - так, еще в 2015 году он входил в состав российской делегации на переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе. А в нынешней войне генерал был одним из тактических организаторов множества военных операций. Поэтому выбор жертвы для теракта, конечно же, был не случайным.
И Москалик встал в один ряд с убитым декабре 2024 года Игорем Кирилловым (который рассказывал о «боевых комарах» в Украине»), командиром бригады ракетных катеров Черноморского флота Валерием Транковским, замкомандиром Центра подготовки Сил спецопераций Никитой Кленковым и бывшим командиром подлодки «Краснодар» Станиславом Ржицким.
Бомба была заложена в автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный около подъезда, в котором проживал Москалик. Ее мощность оценили в один килограмм тротила, технически воплощенный в несколько зарядов от подствольного гранатомета, усиленных поражающими элементами. Устройство взорвали дистанционно - за приближением генерала к машине следили с помощью камеры, установленной в машине.
Как часто бывает в подобных делах, российские следователи довольно быстро выдали и основную версию, и подозреваемого. Обвинения были предъявлены выходцу с Украины Игнату Кузину, который якобы был завербован СБУ еще в 2023 году, а само нападение готовил с сентября 2024 года. Как уточняется на видео, распространенным ФСБ, за эту работу ему обещали 18 тысяч долларов.
Между прочим, гонорар этот довольно скромный по меркам аналогичных дел. Например, Ахмаджону Курбонову, который обвиняется в подрыве Игоря Кириллова в декабре 2024 года (тогда бомба была заложена в электросамокат), спецслужбы Украины якобы пообещали сто тысяч долларов и оформление постоянного места жительства в одной из стран Евросоюза. Получается, что генералы в России ценятся все меньше.
Из роддома - в пилотке и плащ-палатке
Родильный дом Областной детской клинической больницы Кемеровской области организовал ко Дню Победы в Великой Отечественной войне специальную акцию - молодым мамам предложили одеть их новорожденных детей в пилотки и плащ-палатки, которые призваны заменить стандартные для таких случаях конверты и пеленки.
По данным администрации роддома, «инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России - часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы».
Также это называется «доброй и трогательной традицией», и уточняется, что младенческую солдатскую форму «с любовью шьют медицинские сестры отделений». Особо оговаривается, что инициатива эта исключительно добровольная. И по желанию родителей выписать малыша сразу в военной форме можно будет не только перед 9 мая, но и после него - на неопределенный срок.
Правда, в интервью местным журналистам главврач больницы Наталья Лячина пожаловалась, что ажиотажа эта инициатива не вызвала. «Ну, средне так, не все желают», - посетовала врач. Кроме того, справедливости ради нужно отметить, что под исходным постом про инициативу больницы в социальной сети «ВКонтакте» практически нет положительных комментариев.
Наталья Лячина уже отреагировала на явно негативную реакцию в социальных сетях, заявив, что «каждый человек интерпретирует все в меру своего воспитания. Кому-то нравится, кому-то не нравится. На новогодние праздники мы тоже проводим акции: предлагаем и в колпачках сфотографироваться, и с украшениями новогодними. У каждого праздника есть свои традиции».
Как бы то ни было, эта история отлично вписывается в наметившийся в последние пять-десять лет не только правительственный, но и общественный курс на нормализацию милитаризма в России. На 9 мая одевать детей в военную форму (не новорожденных, конечно) начали еще в 2010-е, и к нынешнему времени это является фактически нормой. Удивление скорее вызывает обратное - нежелание видеть своего ребенка в подобных нарядах. Как и всякая нормализация ненормального, единожды возникнув, она расползается по организму как раковая опухоль. Очередное проявление - инициативы, подобно этой кемеровской.
Москва снова хорошеет
По итогам первого квартала 2024 года Москва заняла пятье место в мировом рейтинге стоимости квадратного метра премиальной недвижимости, следует из исследования компании «Intermark Городская Недвижимость». Российская столица уступила в рейтинге только Женеве, Нью-Йорку, Гонконгу и Монако. И опередила Лондон и Париж. Для сравнения: в Москве к марту этого года средняя цена квадратного метра в элитных новостройках составила 2 миллиона рублей (или более 20 тысяч долларов), тогда как в Лондоне и Шанхае - около 19,7 тысяч долларов, а в Париже - 18,6 тысяч долларов.
Но это в среднем. В отдельных домах стоимость квадратного метра превышает сорок тысяч долларов, что является абсолютным мировым рекордом.
Не менее интересна и динамика московских цен. Еще три года назад (то есть, той самой весной 2022 года) Москва находилась на неприлично далеком от вершин рейтинга 18-м месте. То есть, за время нынешней войны благосостояние верхнего слоя жителей российской столицы совершило головокружительный скачок. Только за последний год стоимость квадратного метра жилья премиум-класса выросла на 38%, притом, что спрос тоже вырос, и даже еще существеннее - почти в полтора раза.
Эксперты связывают эти впечатляющие показатели с началом массового применения практики беспроцентных рассрочек на этом рынке в России, а также санкциями в отношении россиян в европейских странах и связанной с этим фактической невозможностью купить аналогичные апартаменты где-либо, кроме Москвы.
Тенденции явного роста благосостояния «нового среднего класса», активно зарабатывающего на войне и конъюнктуре рынка (например, переориентации на Китай), - налицо. Например, как отчиталась на днях сеть магазинов умеренно-премиальной мужской одежды и обуви Henderson, ее чистая прибыль в 2024 году увеличилась почти на треть. А чистая прибыль крупнейшего российского банка - Сбера только в первом квартале 2025 года увеличилась почти на 10 процентов.