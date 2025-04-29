Убит пятый генерал, новорожденных выписывают в военной в форме, стоимость элитной недвижимости бьет рекорды. Обзор событий в РФ

По данным администрации роддома, «инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России - часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы».

Также это называется «доброй и трогательной традицией», и уточняется, что младенческую солдатскую форму «с любовью шьют медицинские сестры отделений». Особо оговаривается, что инициатива эта исключительно добровольная. И по желанию родителей выписать малыша сразу в военной форме можно будет не только перед 9 мая, но и после него - на неопределенный срок.

Младенец. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Правда, в интервью местным журналистам главврач больницы Наталья Лячина пожаловалась, что ажиотажа эта инициатива не вызвала. «Ну, средне так, не все желают», - посетовала врач. Кроме того, справедливости ради нужно отметить, что под исходным постом про инициативу больницы в социальной сети «ВКонтакте» практически нет положительных комментариев.

Наталья Лячина уже отреагировала на явно негативную реакцию в социальных сетях, заявив, что «каждый человек интерпретирует все в меру своего воспитания. Кому-то нравится, кому-то не нравится. На новогодние праздники мы тоже проводим акции: предлагаем и в колпачках сфотографироваться, и с украшениями новогодними. У каждого праздника есть свои традиции».