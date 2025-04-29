Калдвеэ и Лилль потерпели первое поражение на чемпионате мира

В пятом туре Калдвеэ и Лилль оказались в сложной ситуации, но не самый точный последний бросок соперников оставил шанс взять очко. Однако бросок Калдвеэ попал в защитный камень, и Швейцария «украла» два очка, выйдя вперед 5:2. В шестом туре эстонцы попытались улучшить положение, используя power play, но и здесь швейцарцы смогли забрать еще одно очко - это практически обеспечило им победу.

В седьмом туре Калдвеэ и Лилль смогли взять одно очко, но этого оказалось недостаточно. В последнем туре Мишель допустил серьезную ошибку, и в какой-то момент в доме оказалось четыре камня Эстонии, однако затем швейцарцы сыграли очень точно и довели матч до победного конца - 4:6.

После встречи Калдвеэ отметила, что в ключевые моменты, к сожалению, не обошлось без ошибок. «В целом игра была хорошей, но пара досадных промахов последними камнями, наверное, стоили нам победы. Нам предоставился шанс на большее, но мы сами не справились со своей работой достаточно хорошо», - сказала она.

В подгруппе Эстонии проиграла и другая команда, ранее шедшая без поражений: Австралия уступила Японии со счетом 4:7. Норвегия обыграла Новую Зеландию 10:6, США были сильнее Чехии 6:3, а Турция победила Испанию 8:6.

Таким образом, после четырех туров в группе сразу пять команд имеют по три победы: Эстония, Австралия, Норвегия, США и Япония. В активе Швейцарии два выигрыша, у Чехии, Новой Зеландии и Турции - по одному, у Испании - ни одного.

Во вторник Эстония сыграет с Австралией, которая также рассчитывает побороться за медали. Тахли Гилл и Дин Хьюитт занимают в мировом рейтинге второе место сразу после Калдвеэ и Лилля.