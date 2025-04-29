Калдвеэ и Лилль потерпели первое поражение на чемпионате мира

На продолжающемся в канадском Фредериктоне чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар Марие Калдвеэ и Харри Лилль в четвертом туре потерпели первое поражение, уступив со счетом 4:6 швейцарской паре Алина Петц – Свен Мишель. Если эстонская команда хочет побороться за медали, им нужно повысить точность бросков.
После трех побед в начале турнира эстонской паре противостояли явные фавориты: Пец и Мишель стали чемпионами мира в 2011 году, кроме того, Пец завоевала в классическом керлинге шесть золотых медалей чемпионата мира, а Мишель был чемпионом мира в миксте и в 2018 году. Матч выдался напряженным: соперники перехватили инициативу благодаря своей уверенной игре в четвертом, а также ошибкам эстонцев в пятом и шестом турах (счет стал 2:6).
Перед матчем Калдвеэ и Лилль в четвертый раз подряд показали лучшие результаты в точности бросков, благодаря чему вновь получили право на последний камень в первом туре. Однако больше одного очка набрать не удалось, но и швейцарцам в следующем туре удалось взять лишь одно. В третьем туре у эстонцев была хорошая позиция, и у Калдвеэ был шанс принести команде три очка очень точным последним броском, но траектория оказалась слишком широкой, и ей не удалось выбить камень соперника — выражение лица Петц выдало явное облегчение. В итоге еще одно очко, и счет стал 2:1 в пользу Эстонии.
В четвертом туре Пец и Мишель продемонстрировали высший класс, уверенно провели весь энд и благодаря удачному последнему броску взяли два очка. К середине матча швейцарцы вели 3:2, а статистика показывала, что их общая точность бросков превышала 90 процентов - это очень высокий показатель. Точность эстонской пары на тот момент составляла 78 процентов.
В пятом туре Калдвеэ и Лилль оказались в сложной ситуации, но не самый точный последний бросок соперников оставил шанс взять очко. Однако бросок Калдвеэ попал в защитный камень, и Швейцария «украла» два очка, выйдя вперед 5:2. В шестом туре эстонцы попытались улучшить положение, используя power play, но и здесь швейцарцы смогли забрать еще одно очко - это практически обеспечило им победу.
В седьмом туре Калдвеэ и Лилль смогли взять одно очко, но этого оказалось недостаточно. В последнем туре Мишель допустил серьезную ошибку, и в какой-то момент в доме оказалось четыре камня Эстонии, однако затем швейцарцы сыграли очень точно и довели матч до победного конца - 4:6.
После встречи Калдвеэ отметила, что в ключевые моменты, к сожалению, не обошлось без ошибок. «В целом игра была хорошей, но пара досадных промахов последними камнями, наверное, стоили нам победы. Нам предоставился шанс на большее, но мы сами не справились со своей работой достаточно хорошо», - сказала она.
В подгруппе Эстонии проиграла и другая команда, ранее шедшая без поражений: Австралия уступила Японии со счетом 4:7. Норвегия обыграла Новую Зеландию 10:6, США были сильнее Чехии 6:3, а Турция победила Испанию 8:6.
Таким образом, после четырех туров в группе сразу пять команд имеют по три победы: Эстония, Австралия, Норвегия, США и Япония. В активе Швейцарии два выигрыша, у Чехии, Новой Зеландии и Турции - по одному, у Испании - ни одного.
Во вторник Эстония сыграет с Австралией, которая также рассчитывает побороться за медали. Тахли Гилл и Дин Хьюитт занимают в мировом рейтинге второе место сразу после Калдвеэ и Лилля.
За последние два года сборные Эстонии и Австралии встречались на различных этапах Кубка мира семь раз: Калдвеэ и Лилль выиграли в четырех матчах, а в трех уступили.