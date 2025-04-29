Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Троекратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут и ошарашила общественность: мы вместе уже двенадцать лет

Мартина Сабликова.
Мартина Сабликова. Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Троекратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Мартина Сабликова решила наконец открыто рассказать о своей личной жизни.

37-летняя чешская спортсменка много лет остается одной из самых популярных фигур в спорте своей страны, однако все это время она сознательно избегала разговоров о личном.

Однако на этой неделе спортсменка добровольно решила прервать молчание и сообщила в социальных сетях, что состоит в отношениях со своей 29-летней партнершей по сборной Николой Здрахаловой.

Новость Сабликовой произвела еще больший эффект из-за того, что они с Здрахаловой вместе уже двенадцать лет!

«Вы все знаете, что я всегда старалась отделять личную жизнь от спорта, и так будет и впредь, потому что для меня это очень важно. Но в последнее время я заметила, что некоторые люди начали говорить от моего имени, и, на мой взгляд, это зашло слишком далеко», – пояснила Сабликова.

Так что вот оно - прямая информация из первых уст:

37-летняя Сабликова добилась в конькобежном спорте практически всего возможного. На ее счету семь олимпийских медалей (три золота, две серебряных и две бронзовых), 35 наград чемпионатов мира (21 золотая, девять серебряных и пять бронзовых) и 12 медалей чемпионатов Европы (пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых).

Кроме того, она пробовала себя и в велоспорте, где завоевала шесть титулов чемпионки Чехии.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх