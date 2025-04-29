Поджегший супругу в Ласнамяэ сирийский беженец останется в тюрьме: отказ в УДО вступил в силу

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы сирийскому беженцу Ковану Мохаммаду (28), отбывающему 10-летний срок лишения свободы за избиение и поджог своей жены в Таллинне, пишет Rus.ERR.
Отказ в УДО вступил в законную силу 28 апреля, когда кассационную жалобу защитника сирийца не принял к рассмотрению Государственный суд.
Ранее Мохаммаду отказали в УДО Вируский уездный и Тартуский окружной суды, но защита иностранца воспользовалась правом обратиться в высшую судебную инстанцию.
В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО также отказывала.
Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ Кован Мохаммад, которому на тот момент было 20 лет, из ревности избил свою супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег.