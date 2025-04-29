Поджегший супругу в Ласнамяэ сирийский беженец останется в тюрьме: отказ в УДО вступил в силу

Отказ в УДО вступил в законную силу 28 апреля, когда кассационную жалобу защитника сирийца не принял к рассмотрению Государственный суд.

Ранее Мохаммаду отказали в УДО Вируский уездный и Тартуский окружной суды, но защита иностранца воспользовалась правом обратиться в высшую судебную инстанцию.

В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО также отказывала.