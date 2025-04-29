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Наездница Мария Мяги одержала две победы на соревнованиях по выездке в Финляндии

Мария Мяги и шампань после церемонии награждения.
Мария Мяги и шампань после церемонии награждения. Фото: Pille Mägi

В минувшие выходные эстонские участники по выездке выступили на международных соревнованиях в финском городе Юпяя. Мария Мяги на лошади Шампань два дня подряд одерживала победу в юниорской возрастной категории: в четверг она выиграла командный зачет с результатом 68,283%, а в пятницу была лучшей в индивидуальном зачете, набрав 69,118%.

Евгения Каськ-Савченко заняла третье место в пятничном старте Prix St-Georges на лошади Квин Ма-Донна ван ден Брюель с результатом 63,579%.

Кроме того, Эстонию в Ыпяя представляли участники на пони - Лаурель Аллекерс (Калвин Джей) и Марион Саар (Прауд Бой), для которых эти соревнования стали первым международным стартом за пределами страны.

В этот раз в Юпяя на соревнованиях выступали пары из Финляндии, Эстонии, Швеции и Индии.

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