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Вы его видели? В Таллинне пропал 44-летний Хейго

Фото статьи
Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 44-летнего Хейго, пропавшего в Таллинне.

Хейго ушел из своего дома в районе Мустамяэ утром 28 апреля, около 11 часов, и с тех пор не вернулся. Родственники не могут с ним связаться, а проверка возможных мест его нахождения результатов пока не дала.

Приметы Хейго: рост 174 см, светло-русые волосы, собранные в хвост. На нем были черная куртка, черная толстовка, серо-оранжевые брюки и кроссовки черно-оранжевого цвета. При себе у него был рюкзак. На ноге у Хейго есть татуировки.

Всех, кто видел Хейго или располагает информацией о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

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