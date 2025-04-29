Вы его видели? В Таллинне пропал 44-летний Хейго

Хейго ушел из своего дома в районе Мустамяэ утром 28 апреля, около 11 часов, и с тех пор не вернулся. Родственники не могут с ним связаться, а проверка возможных мест его нахождения результатов пока не дала.

Приметы Хейго: рост 174 см, светло-русые волосы, собранные в хвост. На нем были черная куртка, черная толстовка, серо-оранжевые брюки и кроссовки черно-оранжевого цвета. При себе у него был рюкзак. На ноге у Хейго есть татуировки.