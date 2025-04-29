Сегодня утром, 29 апреля, город Таллинн завершает демонтаж советского декоративного герба с фасада Центра русской культуры (бульвар Мере, 5). Основанием для проведения работ послужили коалиционное соглашение и заключение по оценке конструкционной безопасности.
Вопрос об удалении символов оккупации с принадлежащих городу объектов недвижимости был согласован городской управой год назад в рамках коалиционного соглашения.
Демонтаж герба с фасада здания по адресу бульвар Мере, 5 обоснован также технической экспертизой, подтвердившей необходимость удаления архитектурной детали по соображениям безопасности. Согласно заключению, герб, расположенный в верхней части фронтона здания, находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и представляет потенциальную угрозу.
Удалению подлежит массивная бетонная композиция, расположенная в центральной части главного фасада здания Центра русской культуры. Она изображает пятиконечную звезду, якорь и флаги.
Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством.
Архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллиннского городского музея.
Работы проводятся в соответствии с Законом об охране памятников старины, Законом о строительстве, Законом об отходах, а также правилами обращения с отходами города Таллинна и порядком охраны зоны наследия Старого города. Проведение работ осуществлялось на основании разрешения, выданного отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования.