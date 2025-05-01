Интервью «Сейчас время, когда мы все проверяемся на человечность»: автор фильма о политбеженцах, который представит Эстонию в Каннах

- То есть вы уедете из Эстонии?

- Да, вполне вероятно… Хотя нам здесь очень нравится жить. У Алексея требуют военный билет, которого у него никогда не было. Предлагают съездить за этим билетом в РФ, хотя это опасно. А удаленно получить документы из военкомата невозможно. Так что и ВНЖ ему не получить. Пока он здесь по годовым визам, но это временное решение.

Справка Департамент полиции и погранохраны ранее заявлял Rus.Postimees, что не комментирует конкретные дела соискателей легального статуса для жизни и работы в Эстонии и связанные судебные процессы до вступления в силу принятых решений.

- В армянской версии фильм называется «Бесконечная зима». Ты любишь зиму?

- Конечно, я очень люблю снег. Но в моем фильме он олицетворяет негативную эмоцию. Тем более, снег - это вата. Думаю, что многие поймут иное значение этого слова. Так что в этом фильме снег - это образ смерти… Многие назвали свою жизнь после того февраля как бесконечный февраль… Для меня названия «бесконечный февраль», или «бесконечная зима» - слишком пафосные. «Зима в марте» плохо звучит по-армянски… В эстонской версии вообще иначе: «Снег двигается за нами»…

- Прямо как Fire walk with me Дэвида Линча…

- Да. На самом деле, эстонское название придумала моя продюсерка. Это прямая метафора из фильма.

Кадр из фильма Натальи Мирзоян «Зима в марте» (Winter in march), который был снят в Эстонии и премьера которого состоится на Каннском кинофестивале 2025 года. Фото: Winter in March / Facebook

- Ты смогла бы жить в вечной зиме? Игры с ядерным оружием намекают на такие перспективы, если удастся выжить, когда будет жарко…

- Ты знаешь, я всегда апокалипсис представляла себе как что-то очень красивое. В духе «Меланхолии» фон Триера. Недавно мы говорили об этом с моим соавтором по фильму. Сандер Пыльдсаар сказал, что на самом деле в случае ядерной войны те, кто выживут, будут долго скитаться, голодать, прежде чем все умрут. Вот к такому я не готова. Я хочу, чтобы все было красиво, сразу, без лишней боли. Если уж на то пошло. Будем надеяться, что все-таки до этого не дойдет. Но если вдруг, то лучше, чтобы это было быстро.

- Сохраню это интервью. Переслушаем тогда.